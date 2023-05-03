　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸「詐騙集團」鄭運鵬喊告　徐千晴道歉了

▲高虹安競辦發言人的徐千晴。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨徐千晴）

▲民眾黨發言人徐千晴。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨徐千晴）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委鄭運鵬3日在臉書PO出民眾黨以基本工資2萬6400元的徵地方黨工，被民眾黨發言人徐千晴貼出人力銀行上的資訊酸「相關資訊都不透露猶如詐騙集團」，被鄭喊告。對此，徐千晴3日晚間發文道歉，「在此先向鄭大委員致歉」。

徐千晴3日在個人臉書發文表示，鄭運鵬委員表示其於104網站目前並無開缺，許多訊息才不予提供，我的確不應該「只因為」這件事情就將其冠上「詐騙集團」名號，在此先向鄭大委員致歉。

徐千晴話鋒一轉，「畢竟，鄭運鵬委員在去年縣市首長選舉期間，以大立委之姿，多次召開記者會、發聲明力挺抄襲、早已信用掃地」，「更別說2018年，他挺勞基法修惡，讓『7休1走入歷史』、『加班工時放寬』、 『縮短輪班間隔時間』，將台灣年輕人推入低薪輪迴、過勞之島，如今還拿『不愁吃穿的貴族』、做研究只是『興趣和娛樂，不是為了賺錢』來說嘴，這種何不食肉糜的立委，怎麼會懂年輕人陷於低薪輪迴的苦。」

▼徐千晴對發文對鄭運鵬致歉。（圖／翻攝徐千晴臉書）

▲▼民眾黨發言人徐千晴。（圖／翻攝徐千晴臉書）

回顧此事件，民眾黨主席柯文哲日前表示，低薪是因教育出問題「教出來的學生沒那價值」，認為系所畢業生平均起薪太低，就代表該系需要縮編。

對此，鄭運鵬3日PO出民眾黨以基本工資2萬6400元的徵地方黨工一事，而徐千晴則貼出鄭運鵬的人力網站資訊，認為鄭運鵬將相關資訊關閉，猶如詐騙集團。

對此，鄭運鵬表示，他目前沒有開放徵才，因此人力銀行的相關資訊會自動關閉，因此決定對徐千晴喊告，「徐小姐，因為妳毫無歉意，請準備收傳票」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
兒站起後又跌倒　9秒影片媽「見1細節喊毛」：誰在拉他？
快訊／俄羅斯指控烏克蘭「試圖暗殺普丁」
郭世倫呼麻消失10年吐心聲　坦承「當年像過街老鼠」流浪
丟小孩在前座玩手機　人妻與小王後座「搞車震」慘了
股民注意！長榮遭列注意股　原因曝光
男友投資imB「被騙300萬」頭期款飛了　她崩潰喊分手
爆料藝起發光「洗腦話術」！　前教友：我被當提款機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台股季線攻防戰！　集中火力做多逆風高飛股？

酸「詐騙集團」鄭運鵬喊告　徐千晴道歉了

不爆雷!蔡英文推薦台劇《人選之人》　叮嚀大家別追劇到天亮

游淑慧找韓國瑜討拍！親曝黨部要她「對決扶龍王」　韓總給1建議

台灣以色列簽「度假打工計畫」協定　每年200名額

立法院將設「擴建委員會」　游錫堃：這屆把地點定下來就功德圓滿

日本自民黨青年局長鈴木憲和訪台　蔡英文4日總統府接見

郭台銘拋「1縣市1核電廠」　鄭文燦：不太可能

鳳翔專案首架F-16V延到2024第3季出廠　國防部：但能如期全數交機

無人機國家隊長羅正方「盼美國生產線建在台灣」　危急時可自給自足

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

台股季線攻防戰！　集中火力做多逆風高飛股？

酸「詐騙集團」鄭運鵬喊告　徐千晴道歉了

不爆雷!蔡英文推薦台劇《人選之人》　叮嚀大家別追劇到天亮

游淑慧找韓國瑜討拍！親曝黨部要她「對決扶龍王」　韓總給1建議

台灣以色列簽「度假打工計畫」協定　每年200名額

立法院將設「擴建委員會」　游錫堃：這屆把地點定下來就功德圓滿

日本自民黨青年局長鈴木憲和訪台　蔡英文4日總統府接見

郭台銘拋「1縣市1核電廠」　鄭文燦：不太可能

鳳翔專案首架F-16V延到2024第3季出廠　國防部：但能如期全數交機

無人機國家隊長羅正方「盼美國生產線建在台灣」　危急時可自給自足

國小母語課考閩南語演講　小5童「每晚邊哭邊唸」母無奈

突爆「核彈級經痛」倒地！她抱肚：止痛藥沒用　醫揭最佳服用時機

台股季線攻防戰！　集中火力做多逆風高飛股？

古林睿煬200K達陣本土第2快　5局退場勝投候選

H＆M X MUGLER必搶清單出爐！　性感馬甲、絕美西外、飾品⋯都超燒

快訊／俄羅斯指控烏克蘭「試圖暗殺普丁」　摧毀2架無人機

酸「詐騙集團」鄭運鵬喊告　徐千晴道歉了

防私密處感染「吃蔓越莓」？營養師解答：1情況才有效

達方首季每股賺0.51元　Q2營運持審慎樂觀看法

不爆雷!蔡英文推薦台劇《人選之人》　叮嚀大家別追劇到天亮

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

政治熱門新聞

人夫議員「周旋三女」全直擊！　趕攤疼舊愛擁新歡

即／疑回應郭台銘道歉！韓國瑜晚間發聲了

無法陪吳淑珍過母親節　陳致中說話了

快訊／「國民黨5月總統候選人會出爐」　朱立倫：最強名單沒有我

郭韓世紀大和解　他曝格局高下立判

人夫議員「4位緋聞女友」　一次看

國民黨通過12位立委提名　徵召李明璇、陳以信戰南部

快訊／侯友宜出手協調！　國民黨港湖立委派李彥秀出馬

柯文哲談低薪：有些系教出的學生沒價值

借貸媒合平台imB涉詐25億！受害人現身說法　吳怡玎：銀行局的疏失

快訊／周旋3女「同天約會舊愛新歡」　吳志剛道歉：與2女都是朋友

人夫議員「神祕新歡」曝光！　質詢前空檔幽會全直擊

低薪因「學生沒價值」？　柯文哲不認失言：被抓語病來搞

退出港湖立委初選　游淑慧曝與侯友宜談話內容

更多熱門

相關新聞

民眾黨批鄭運鵬徵才資訊不透明　他一句打臉：沒徵人當然沒資料啊！

民眾黨批鄭運鵬徵才資訊不透明　他一句打臉：沒徵人當然沒資料啊！

民眾黨主席柯文哲日前表示，低薪是因教育出問題「教出來的學生沒那價值」，認為系所畢業生平均起薪太低，就代表該系需要縮編。卻被挖出民眾黨徵才啟事，黨部秘書起薪僅最低工資。民眾黨發言人徐千晴則貼出綠委鄭運鵬徵人啟事反擊，批相關資訊都不透露猶如詐騙集團，鄭運鵬則回應，辦公室目前沒有徵人，當然沒有上面資料。

他爆民眾黨徵短期秘書「9個月僅2萬元」　台東黨部急澄清

他爆民眾黨徵短期秘書「9個月僅2萬元」　台東黨部急澄清

即／與詐團有密切通聯！北市警派出所長遭搜索

即／與詐團有密切通聯！北市警派出所長遭搜索

柯文哲不認「起薪低科系該縮編」失言　鄭運鵬怒批：把人當工具

柯文哲不認「起薪低科系該縮編」失言　鄭運鵬怒批：把人當工具

民眾黨用基本工資招秘書　鄭運鵬：驗證柯主席「香蕉只能請猴子」

民眾黨用基本工資招秘書　鄭運鵬：驗證柯主席「香蕉只能請猴子」

關鍵字：

詐騙集團鄭運鵬徐千晴

讀者迴響

熱門新聞

企鵝妹認「無套1晚3次、5砲友↑」！大尺度約砲史曝

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

中國男女全身赤裸　陳屍峇里島5星飯店

投資imB每月領13萬！42歲男2月後「1500萬全歸零」

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

震撼！金曲歌王認「秘密離婚20年」

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

快訊／黃子佼再發3聲明斷開《天下》！

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

Nike經典鞋打4折

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

更多

最夯影音

更多
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面