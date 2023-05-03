酸「詐騙集團」鄭運鵬喊告　徐千晴道歉了

▲民眾黨發言人徐千晴。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨徐千晴）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委鄭運鵬3日在臉書PO出民眾黨以基本工資2萬6400元的徵地方黨工，被民眾黨發言人徐千晴貼出人力銀行上的資訊酸「相關資訊都不透露猶如詐騙集團」，被鄭喊告。對此，徐千晴3日晚間發文道歉，「在此先向鄭大委員致歉」。

徐千晴3日在個人臉書發文表示，鄭運鵬委員表示其於104網站目前並無開缺，許多訊息才不予提供，我的確不應該「只因為」這件事情就將其冠上「詐騙集團」名號，在此先向鄭大委員致歉。

徐千晴話鋒一轉，「畢竟，鄭運鵬委員在去年縣市首長選舉期間，以大立委之姿，多次召開記者會、發聲明力挺抄襲、早已信用掃地」，「更別說2018年，他挺勞基法修惡，讓『7休1走入歷史』、『加班工時放寬』、 『縮短輪班間隔時間』，將台灣年輕人推入低薪輪迴、過勞之島，如今還拿『不愁吃穿的貴族』、做研究只是『興趣和娛樂，不是為了賺錢』來說嘴，這種何不食肉糜的立委，怎麼會懂年輕人陷於低薪輪迴的苦。」

▼徐千晴對發文對鄭運鵬致歉。（圖／翻攝徐千晴臉書）



回顧此事件，民眾黨主席柯文哲日前表示，低薪是因教育出問題「教出來的學生沒那價值」，認為系所畢業生平均起薪太低，就代表該系需要縮編。

對此，鄭運鵬3日PO出民眾黨以基本工資2萬6400元的徵地方黨工一事，而徐千晴則貼出鄭運鵬的人力網站資訊，認為鄭運鵬將相關資訊關閉，猶如詐騙集團。

對此，鄭運鵬表示，他目前沒有開放徵才，因此人力銀行的相關資訊會自動關閉，因此決定對徐千晴喊告，「徐小姐，因為妳毫無歉意，請準備收傳票」。