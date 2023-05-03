無人機國家隊長羅正方「盼美國生產線建在台灣」　危急時可自給自足

▲我國負責製造組裝銳鳶無人機的經緯航太董事長羅正方。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

美台商會（UTBC）3日於台北國際會議中心舉辦「台美國防產業論壇」，美方超過25家國防產業代表也組團與會。我國負責製造組裝銳鳶無人機的經緯航太董事長羅正方也與會，他表示，透過工業合作，將生產線建置在台灣，對於台灣未來危急時，能夠自給自足非常重要。

本次美方超過25家軍火商訪台，關鍵在於「美中貿易戰」後，全球高科技供應鏈重新結構，特別是ICT，甚至是國防產業也都遇到核心元件、系統「去中化」的新難題；而過去幾年間，政府發展國防自主、太空產業，台灣的供應商在國際間備受關注，是各國相關產業尋求合作的重要對象，該現象也反映在全球投資市場上。

事實上，本次訪團攸關無人機製造的廠商，也將進行更進一步的交流，而台灣方面，製造無人機的台灣國家隊隊長、經緯航太董事長羅正方也出席3日舉行的「台美國防產業論壇」。

羅正方表示，台美國防工業合作增加許多益處，看到更多合作關係，有更多知識科技的共享，改進彼此之間的研發能力，可運用更多的先進科技發展，讓彼此協同作戰能力更加改進，提升合作效率，尤其在共同作戰時，台美之間合作增加，可釋出強烈訊息，讓潛在的侵略者可以受到嚇阻。

羅正方指出，台美之間有很多深入合作，推進進階的產業科技，雙邊合作聚焦在飛彈防禦、網路安全，以及無人機等嚇阻機制，這跟傳統相比，無人機的優勢可以佈局到更好的戰略分配。他強調，台美在無人航空載具的合作非常多元，可以一起合作研發，去發展出更多新的科技，像是新的感測器等，也可以加強情資的搜集跟訓練，所以台美雙方也可以進行訓練方面，還有作戰任務與維修相關的訓練。

在技術轉移部分，羅正方表示，希望美國把更多技術轉移給台灣，可以發展製作自己的無人機，在遇到危機時可以自給自足，這些相關技術包括感測器，控制系統跟軟體等，還有網路安全、加密技術等。