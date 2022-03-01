烏國用TB2無人機「轟炸俄軍」　羅正方曝：台灣關鍵機種將問世

▲烏克蘭利用攻擊無人機TB2炸毀俄軍車隊。（圖／翻攝自Facebook／Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine）

記者黃品臻／綜合報導

烏克蘭在與俄羅斯的對峙中，運用武裝無人機TB2，多次成功炸射俄軍的地面車隊，對此台灣無人機廠商經緯航太董事長羅正方說明，烏克蘭對攻擊無人機的使用，凸顯出充分發揮不對稱作戰的奇襲，也能有效壓制入侵者，而台灣最新發展的無人機，翼展超越TB2，未來將成為保衛國土的生力軍。

羅正方在臉書發文表示，烏克蘭這次使用的無人機是土耳其拜卡國防公司（Baykar Defense）製造的「旗手」TB2長滯空定翼型無人機，作戰半徑可達300公里，滯空時間最高可達24小時，可在日夜間進行遠距離操控和全自動飛行作戰，雖只有七年多的服役歷史，但已在全球聲名大噪，其中2020年亞塞拜然對亞美尼亞的納哥諾卡拉巴克戰爭，亞塞拜然在關鍵戰役中就是用TB2全面摧毀亞美尼亞的俄製地面坦克與裝甲車大軍，讓全球對於無人機加入現代戰役的角色感到震驚。

在俄烏戰爭中，烏克蘭在赫爾松（Kherson）地區以TB2攻擊俄軍卡車車隊，影片被烏克蘭武裝部隊總司令貼在臉書並表示「歡迎來到地獄！」後來烏國同樣利用TB2在基輔西方的日托米爾（Zhytomyr），瞄準俄軍車隊中的「山毛櫸」（9K37 Buk）飛彈進行攻擊，雖然該飛彈有裝載防空雷達，但卻被烏國「活宰」。

羅正方指出，TB2的翼展12公尺、機長6.5公尺，售價依裝備不同落在100到200萬美金之間，烏克蘭成功利用TB2炸毀俄軍的山毛櫸防空飛彈車，凸顯烏軍的電子戰壓制力非常強，這也說明，即使戰力與數量龐大如俄軍，只要充分發揮不對稱作戰的奇襲，也能有效壓制入侵者。

羅正方還提到，台灣的海軍二代銳鳶無人機已在發展中，翼展長逾13公尺，比TB2更大，不久後就會跟國人正式見面，此外最近立法院通過的提升海空兵力特別預算2400億，也包含國產各型飛彈與攻擊無人機，顯示國家有提升國防自衛的高度決心，「面對大國強權的威脅入侵，我們跟烏克蘭一樣，沒有其他選擇的餘力，就是必須武裝好自己，積極的為守護國土家園來備戰」！