郭台銘拋「1縣市1核電廠」　鄭文燦：不太可能

▲行政院副院長鄭文燦。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘積極布局爭取國民黨提名參選2024年總統大選，日前提出每個縣市都能蓋小型核電廠，引發各界討論。對此，行政院副院長鄭文燦3日出席《遠見》ESG企業永續獎贈獎典禮前受訪說，SMR小型核能電廠在國外很多討論，但使用的濃縮鈾比較不好開採、核廢料也很多，儘管安全，要一下子跳到「每個縣市都設SMR」是不太可能的。

鄭文燦說，台灣面對能源轉型的挑戰，不管是非核、減煤、展綠、增氣，都是以不缺電為前提，所以經濟部以及台電公司做了很多的準備，我相信今年核二廠的2號機組在3月停機之後，燃氣電廠容量因為略有增加，加上歲修調配得宜，所以今年不會有缺電的風險。

鄭文燦強調，長期來說，還是需要讓綠能極大化，也必須要用天然氣發電，作為一個過渡階段的安排。

至於SMR小型核能電廠，鄭文燦表示，這個在國內外有很多討論，不過SMR的技術目前還未成熟，主要的國家在做實驗，也都要到2028年至2032年之間才會有結果。

鄭文燦說，根據目前資料顯示，SMR所使用的濃縮鈾比較不好開採；另外一方面，核廢料也很多，它的安全係數固然較高，但核廢料是比較多的，還要經過環評跟地方民意的接受。

鄭文燦指出，這個討論，要一下子跳到「每個縣市都設SMR」是不太可能的，這個事情不適合魯莽，要非常嚴謹、細緻地討論。