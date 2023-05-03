郭侯內戰倒數！黃光芹曝內參民調　國民黨駁斥：絕無這民調

▲新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

資深媒體人黃光芹日前在節目透露自己拿到2份國民黨高層給予的內參民調，結果都顯示民進黨總統參選人賴清德明顯勝出。對此，國民黨立委洪孟楷今（3）日嚴正駁斥「絕對沒有這樣的民調」，希望各界不要以訛傳訛。

針對2024總統大選藍綠白三方競逐，黃光芹日前在節目上透露自己拿到2份國民黨高層給予的內參民調，其中第一份顯示，若在侯友宜、賴清德、柯文哲三腳督的情況下，其支持度依序為侯26.4%、賴36.1%、柯19.3%；而由郭台銘代表國民黨出戰，其支持度則變為郭24.6%、賴38.4%、柯17.8%，該份民調由台灣指標民調公司所做，民調日期為4月6日到8日。

至於第二份內參民調則顯示，若在侯友宜、賴清德、柯文哲三腳督的情況下，支持度依序為侯25.9%、賴37.4%、柯文哲22.1%；而由郭台銘出戰對上賴清德和柯文哲時，支持度為郭22.5%、賴39.3%、柯21%。此民調是在4月14日到19日進行，樣本數為1074人。

國民黨立委洪孟楷今天交接文傳會主委時接受媒體聯訪，對於前述民調，他表示就其了解「絕對沒有這樣的民調」，國民黨也要求、也希望各界真的不要以訛傳訛，或是來做這樣沒有的爆料。他並強調，更重要的是，當然國民黨都聽到了，大家都希望趕快徵召，所以這次徵召辦法黨主席朱立倫已經提到，就是會在5月進行徵召。

洪孟楷表示，最強組合出來母雞帶小雞或是眾星拱月，2024年國民黨就是重返執政，就是國會過半，國民黨有這樣的信心跟目標；國民黨也認為從地方的感受來看，不管是侯友宜，不管是郭台銘，不管是任何潛在人選，大家都相信徵召確定之後就是一個團結的戰力。