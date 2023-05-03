港警徵才「矮胖小」皆可報考　警監會：智能、科技專長更為重要

▲香港警察以往在徵才時有身高及體重的門檻。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

香港警務處今（3）日宣布調整三項入職要求，包括取消最低身高及體重、取消佩戴矯正視力工具者的視覺敏銳度測試及增設「警員中英文筆試」等，欲藉此保持港警在人力資源市場上的競爭力，同時，希望能進一步提升招聘效率。

《澎湃新聞》報導，5月5日起，香港警員、見習督察及輔警警員入職要求將作出調整。取消最低身高及體重要求，與其他紀律部隊看齊；取消對佩戴矯視工具的投考者進行不佩戴矯視工具的視覺敏銳度測試，即投考者在佩戴眼鏡或隱形眼鏡的情況下通過相關測試，會被視為符合視力要求。至於色覺測試的要求，則維持不變。

增設「警員中英文筆試」，為投考者提供另外一個符合語文能力要求的途徑。筆試以香港中學文憑考試（DSE）中英文科第2級為基準，分為中文運用和英文運用兩份試卷。通過筆試的投考者被視為符合警員職位的語文能力要求，相關成績永久有效。

對於港警入職的政策改動，香港警監會副主席陳振英表示，香港近年詐騙案件頻發，包括網路或科技詐騙等，警務人員不用像傳統般高大，反而在智能（智慧）及科技應用上更為重要，「警方可以新招募警員特點分配對應的工作，如個子不高大、但專長於金融科技、網路罪行等，即可應付這方面的罪案要求。」

陳振英強調，入職時體格較健碩的人員，則可繼續在前線應付劫案或者暴力罪行，「相信是解決人手短缺的好辦法。」