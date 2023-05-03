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假敘利亞女軍醫誆老翁匯款代墊　中埔警攜手郵局行員機警阻詐

▲▼ 假冒敘利亞女軍醫誆騙匯款 中埔警及郵局行員機警阻詐 。（圖／中埔分局提供）

▲▼ 假冒敘利亞女軍醫誆騙匯款 中埔警及郵局行員機警阻詐 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔分局番路所員警5月2日接獲郵局行員報案，在嘉義縣番路鄉番路郵局有1名老翁疑似遭到詐騙，警方立即前往協助，發現民眾遇上假冒軍醫的詐騙集團，謊稱須林姓老翁代墊包裹費用，幸好成功阻詐。

▲▼ 假冒敘利亞女軍醫誆騙匯款 中埔警及郵局行員機警阻詐 。（圖／中埔分局提供）

警方到場了解為1名65歲林姓老翁日前在臉書社團認識1名自稱在敘利亞擔任軍醫之女子，再與該名女軍醫互加LINE好友後，女軍醫向被害人佯稱自己有一筆退休獎勵金200萬元美金，但因目前退休金存在一家國外船運公司倉儲的包裹內，需要林男先代為領回保管並幫忙匯款支付海外包裹運費新台幣17萬元，等到女軍醫在敘利亞完成救援任務後到台灣找林男時再行歸還，被害人不疑有他，於2日9時許依詐騙集團指示前往番路鄉番路郵局欲匯款海外包裹運費至詐騙集團所提供之銀行帳戶，還好郵局行員在詢問林男匯款目的時，機警察覺有異，立即通報員警前往處理。

在警方耐心對被害人解說此為假交友詐騙手法，被害人才恍然大悟得知自己正遭受詐騙，幸好尚未匯款，同時感謝機警的行員和員警的攔阻，才能保住自己的積蓄。


中埔分局呼籲近日詐騙手法多元，而且還會搭上戰爭時事進行詐騙，特別呼籲民眾如遇假冒外國軍人或工程師、醫師等專業人士，透過臉書、LINE或交友APP搭訕，應多謹慎小心，如發覺有異，請先向警方查證，以避免上當。

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