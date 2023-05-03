北市刑大拍片宣導反詐騙　《聲林之王》警界歌手任反詐大使

記者邱中岳／台北報導

北市刑大找來3位知名藝人一起宣導反詐騙，拍攝影片中指導民眾常見的「假投資」、「假網路拍賣」等詐騙防範之道，藝人包括知名歌手張語噥、出演《華燈初上》的女演員何思靜，以及《聲林之王》警界歌手柯政宏一起擔任反詐大使。

▲北市刑大宣導反詐騙，找來《聲林之王》的警界歌手柯政宏等3位藝人拍片宣導。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市刑事警察大隊分析發現，2023年4月份的高發詐欺案件手法中，仍以「假投資」為大宗，主要被害年齡區間為60至69歲(佔24.5%)及40至49歲(佔16.25%)的年長者居多。

近期詐騙集團多以假冒名人、投資顧問等方式，透過網路社群平台發布廣告，拉攏想透過投資賺錢的民眾進入LINE群組，群組中不僅有「投顧老師」定期分析個股資訊、其他「群組成員」也會不斷分享獲利的消息，當然一切都是詐團假扮的。

詐騙集團主要目的就是讓被害人逐漸降低戒心，一旦抱著姑且一試的心態投入資金，便是噩夢的開始，提醒民眾務必教導家中長輩，避免落入陷阱。

北市警局近期找來許多知名藝人一起拍攝反詐騙宣導影片，其中包括翁立友、康康、張秀卿等大咖的經驗分享，也請到孔鏘老師、洪榮宏、NONO、唐從聖、曾心梅、南方二重唱、方馨、阿BEN、徐小可等多位藝人幫忙。