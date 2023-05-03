退出港湖立委初選　游淑慧曝與侯友宜談話內容

▲侯友宜協調港湖立委初選。（圖／翻攝游淑慧臉書）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市第4選區（內湖南港）立委初選在新北市長侯友宜的協調下，由市議員李彥秀代表出線，有意挑戰的市議員游淑慧選擇退出。游淑慧曝光與侯友宜當天會談的照片，強調在這場選戰中，主帥布局和整體戰略是最重要的，所以她願意中止初選，支持李彥秀，完成港湖的整合。

游淑慧說，侯友宜因看到港湖初選的一連串新聞，主動約她們吃個便餐，而她們在過去四個月裡，雖然在同一選區，但因為各自準備初選，心情上多少有些矛盾，所以確實溝通缺乏。

游淑慧指出，當天見面大家聊了很多對2024的想法、目標和初選的一些心情，侯友宜也聊了很多他個人從政的信仰，自己才發現所謂「為治者不在多言，顧力行何如耳」，不是他不會舌燦蓮花，而是他不要；因為民眾更在乎的是政治人物實際做的如何。

游淑慧表示，侯友宜強調2024這場團體戰，希望國民黨每一份戰力都要放到合適位置，而不一定要內戰內耗，餐後她搭李彥秀的車回內湖，車上又聊了很多，早上才和國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹報告決定。

游淑慧指出，她是幕僚出身，知道團隊精神和團隊合作的重要性，在這場選戰中，主帥布局和整體戰略是最重要的，所以願意完成港湖的整合。初選選來選去都是一家人，有共同的目標，有同志的感情，她選擇轉念、放下、攜手。

根據國民黨台北市黨部日前規劃，港湖選區經協調同意採取全民調方式進行初選，電話民調日期為5月7日至9日，於5月10日上午10時公佈民調結果，但國民黨台北市黨部3日下午3時召開記者會，宣布因為侯友宜2日晚間居中協調，所以最終游淑慧決定停止初選。