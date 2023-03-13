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一人救一城！　陸女在沙漠種樹16年推翻地理雜誌「縣城消失」預言

▲呂曲紅在甘肅民勤縣發起種樹治沙的工作，堅持16年後避免縣城被沙漠化消失。（圖／翻攝北晚新視覺）

▲呂曲紅在甘肅民勤縣發起種樹治沙的工作，堅持16年後避免縣城被沙漠化消失。（圖／翻攝北晚新視覺，下同）

記者魏有德／綜合報導

甘肅民勤縣位於騰格里沙漠和巴丹吉林沙漠交界處，在2012年時，土地沙漠化嚴重，接近95％，生活環境不佳，還被《國家地理雜誌》預言，該縣城很快就會從地圖上消失。在這惡劣環境下，呂曲紅在2007年來到這片土地上，16年來堅持在這片荒漠中種樹治沙，成功挽救民勤縣消失的危機。

▲呂曲紅在甘肅民勤縣發起種樹治沙的工作，堅持16年後避免縣城被沙漠化消失。（圖／翻攝北晚新視覺）

《北晚新視覺》報導，甘肅省民勤縣位於騰格里沙漠的最西緣，是中國沙塵暴的策源地之一。2007 年，呂曲紅（@沙漠里種梭梭的小青姐）看到甘肅民勤風沙肆虐的情況後，決心通過「種樹治沙」來改變這片土地的命運。

當時，呂曲紅和其餘三十位來自各地的志願者，在民勤縣周圍種下梭梭樹，而她則是在這條治沙的道路上堅持了16年。經過16年，呂曲紅和受到感召前來的志願者們在騰格里沙漠種了60000多畝、將近百萬棵梭梭樹，成活率達85%，改變土地沙漠化的危機。

▲呂曲紅在甘肅民勤縣發起種樹治沙的工作，堅持16年後避免縣城被沙漠化消失。（圖／翻攝北晚新視覺）

隨著新科技逐漸發達，呂曲紅在2022年也開始透過平台直播，分享在民勤縣一帶種樹治沙的故事，藉此讓更多的人了解當地特殊的地貌，同時，也讓外界知曉治沙的重要性。

至今，呂曲紅已透過平台吸引越來越多的人參與治沙工作，還籌募到善款近17萬元人民幣（約75.8萬元新台幣），她估計，這筆款項可以再種200多畝的梭梭樹。此外，呂曲紅也希望再過18年，也就是她60歲的時候，可以在這片土地上種滿梭梭樹。

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