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大陸 大陸焦點 特派現場

敦煌鳴沙山「堵駱駝」場景再現　2400頭駱駝看紅綠燈分流前進

記者魏有德／綜合報導

大陸「五ㄧ」連假期間，各地景區出現人擠人的排隊人潮，一向在連假期間吸引爆量遊客的甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區，則是再度出現「堵駱駝」的盛況。當地政府為了解決這奇特的景象，數年前便在景區設置了「駱駝紅綠燈」，不過，在遊客爆滿的情況下，仍然會在尖峰時間出現駱駝隊伍綿延數公里的場景。

▲敦煌鳴沙山月牙泉景區再現「堵駱駝」名場景。（圖／翻攝央視）

▲敦煌鳴沙山月牙泉景區再現「堵駱駝」名場景。（圖／翻攝央視）

《蘭州日報》報導，「五一」假期第一天（4月29日），鳴沙山月牙泉景區迎來今（2023）年首個旅遊小高峰，景區單日接待量突破15000人次，旅遊秩序井然。當日下午2時許，鳴沙山月牙泉景區中門停車場已停滿了來自全國各地的自駕游車輛，景區立即啓動遊客分流措施，引導遊客有序前往東門，保障景區交通順暢，提高遊客出行效率。

▲敦煌鳴沙山月牙泉景區再現「堵駱駝」名場景。（圖／翻攝央視）

▲景區設置的「駱駝紅綠燈」。（圖／翻攝央視）

據了解，該景區內的駱駝數量已達2400多頭，遊客騎乘駱駝按照「駱駝紅綠燈」指示，隨著導覽人員前進。綿延數公里的駱駝隊伍彷彿千年古絲路盛景再現，在大陸每個連假期間成為外界關注的焦點。

▲月牙村村民帶著馴養的駱駝駝隊，載著遊客遊覽鳴沙山月牙泉景區。（圖／翻攝新華網）

▲月牙村村民帶著馴養的駱駝駝隊，載著遊客遊覽鳴沙山月牙泉景區。（圖／翻攝新華網）

距離敦煌鳴沙山月牙泉景區最近的月牙泉村內，村民們馴養著2000多頭駱駝，編有700多個「駝號」，這群特殊的「員工」，每天輪流在鳴沙山月牙泉景區「上班」。

村民曹文華是專業的養駝人和駝隊領隊，他表示，「駱駝從前是絲綢之路上重要的交通工具，現在，我們的駱駝已變成敦煌絲路旅遊上的重要一環，為遊客帶來不一樣的體驗，也是我們重要的增收手段。」

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