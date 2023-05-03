無人機恐釀新型衝突　國安局：與合作友方共掌預警情資

▲國防部今日公布最新共機動態圖，引發立委關切。（圖／國防部提供）

記者呂晏慈／台北報導

國防部3日公布，中國2日派出一架被稱作「陸版死神」的BZK-005無人機順時針繞台半圈，自東海沿太平洋空域南下，轉向巴士海峽空域後，再折返飛返中國沿海。民進黨立委王定宇關切，無人機戰場應用產生新的衝突可能性，詢問國安局對中國計畫情資掌握情形？國安局副局長陳進廣表示，國安局非常注意這個狀況的發展，但目前沒有發現具體的計劃，將和合作友方共同掌握相關預警情資。

王定宇今天上午在立法院外交及國防委員會質詢時表示，最近中國的無人機越來越接近台灣，也越來越頻繁，而且東西南北都有，「無人載具反而容易升高衝突，因為後果可控、沒有人命的損失」，國安局是否掌握情資，中國是否有計畫性地要用無人載具製造灰色地帶衝突？或者踩下過去不能穿越的紅線，比方說24海里或領空？

陳進廣回應，國安局非常注意這個狀況的發展，但目前沒有發現具體的計劃。王定宇追問，盟友情資分享有沒有這部分？陳回應，目前還沒有掌握。

王定宇也詢問，我國是否有除了傳統火砲之外的對抗無人機的應處能力？之前在前線小兵用石頭丟商用無人機，讓人覺得不可思議，那現在軍規的大型無人載具，有沒有傳統火砲以外的攔截或者處理能力？

陳進廣回答，這部分是屬於國防部，但會將委員的提醒列為後續在應處上面的狀況想定，然後和合作友方共同掌握相關的預警情資。