陳致中被判刑將丟市議員身分　矢板明夫：台灣的司法讓人看不懂

▲高雄市議員陳致中。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨高雄市議員陳致中涉及在母親、前總統夫人吳淑珍南港展覽館弊案中，收受賄賂並洗錢隱匿，被最高法院判刑1年確定，5月11日將被發監執行，並且解除議員職務。產經新聞台北支局長矢板明夫直言，台灣的司法，很多地方的確讓人看不懂，「傅崐萁可以保留立法委員的身分入獄，為什麼陳致中要被剝奪市議員的身分」？

矢板明夫說，陳致中的洗錢案已經吵了16、17年了，消耗了大量的社會資源。對這種最終判決1年的相對輕微的犯罪，是不是可以考慮提高司法效率？如果當時案發後幾年內就能夠確定刑期，被告可能在10年前就已經出獄了。

矢板明夫也指出，立法委員傅崐萁可以保留立法委員的身分入獄，為什麼陳致中要被剝奪市議員的身分？台灣的司法，很多地方的確讓人看不懂。

另外，矢板明夫表示，「立法剝奪別人終身的被選舉權」這一作法是否妥當？因洗錢等犯罪判決確定者，即使服刑完畢，也終身不能參與選舉，按照今天國際社會的價值標準來看，可以說是「對基本人權的嚴重侵犯」。如果某個政黨為了強調該黨對犯罪零容忍的態度，或許可以用黨章規定不提名有前科者。

矢板明夫更說，前總統陳水扁為了兒子，以遞交請願的方式再次走入總統府，讓人感慨。在過去台灣走向民主的過程中、陳水扁曾經發揮了重要作用。雖然也做了一些對不起台灣社會的事情，但他坐牢多年、已經受到了社會上和法律上的制裁。韓國以「赦免前總統」的方式解決遺留的司法問題，或許台灣可以借鑒，「畢竟，民選前總統的尊嚴，也是一個國家的尊嚴」。