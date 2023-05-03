蘋果谷歌新規打擊「藍牙追蹤器」濫用亂象　拒AirTag變跟蹤工具

▲ Apple、Google 兩科技巨頭聯手。（圖／翻攝自 Apple）

記者樓菀玲／綜合報導

為了解決層出不窮的藍牙追蹤器濫用問題，科技業兩大巨頭 Apple 與 Google 一同提交一份擬議的產業規範，以幫助打擊濫用藍牙定位追蹤裝置進行的不明追蹤行為。

根據 Apple 和 Google 共同發出的聲明指出，這項首創的規範，將允許藍牙定位追蹤裝置與跨 iOS 和 Android 平台的未經授權追蹤偵測和警報系統相容合作。Samsung、Tile、Chipolo、eufy Security 和 Pebblebee 已表示支持該規範草案；該規範草案為選擇將此類功能內建至產品中的製造商提供最佳作法和說明。

自從 AirTag、Tile 等藍牙追蹤器產品問世以來，雖然幫助很多人們找回遺失的物品，但也有不少被拿來濫用的負面案例，將藍牙追蹤器當作侵犯他人隱私，又或者是傷害他人的道具，相關新聞或是騷擾案件頻傳。

如今 Apple 和 Google 兩大業者率先發難，共同提交業界標準建議書，希望藉此打擊「針對個人的不必要追蹤」行為，將允許藍牙定位追蹤裝置與跨 iOS 和 Android 平台的未經授權追蹤偵測和警報系統相容合作，其他像是 Samsung、Tile、Chipolo、eufy Security 和 Pebblebee 等業者紛紛表態會支持該規範。

目前已知該規範以網際網路草案的形式提交，Apple 和 Google 廣邀外界在接下來三個月期間，可針對該草案進行檢視與評論，而在評論期結束後，Apple 和 Google 將合作處理回饋意見，並將於 2023 年底前發布不必要追蹤警報規範的生產實施辦法。