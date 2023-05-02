「生活市集」搜尋動手腳！「奥步」攔截狂吸客　抗罰200萬慘敗

▲經營生活市集網站的創業家兄弟公司，遭公平交易委員會開罰200萬，提行政訴訟果出爐。（圖／翻攝網路）

記者蔡怡萍／台北報導

經營購物網站「生活市集」的創業家兄弟公司，被人檢舉自2018年起以「搜尋引擎優化技術」，將顧客搜尋的關鍵字導引到自家網站，就連網站上並沒有販賣的「悅夢床墊」也胡亂導引，以增加自身網站到訪率，公平交易委員會對此開罰創業家兄弟200萬。創業家兄弟不服裁處，告上高等行政法院請求撤銷，日前結果出爐。

創業家兄弟公司主張，公平交易委員會僅單單以檢舉人薄弱的證據，就認定他們不當使用引擎優化技術，誘引在Google輸入「悅夢床墊」的消費者至他們經營的生活市集網站，藉此增加生活市集網站到訪率，但他們網站顯示的搜尋結果，有利消費者取得更充分資訊、降低搜尋成本，並不會影響交易市場秩序，即便消費者點選進去發現他們的網站沒販售他想要的物品，也可輕易的就回到Google搜尋結果頁面。

創業家公司認為，公平交易委員會未提出影響消費行為程度，且忽略電商與實體店面不同，需仰賴提供關聯性的資訊，幫助消費者在網路世界中找尋產品進行比價，是一種常見的商業模式，在沒有任何流量資料、主觀臆測之下進行開罰，非常不能接受。

公平交易委員會表示，創業家兄弟公司透過搜尋引擎優化技術，利用標題、網頁摘要等調整網站內容之方式，不當使用他事業之名稱、商標、其他營業表徵或相關資訊，為提高生活市集在Google搜尋結果之排名，如同「老王賣瓜自賣自誇」之廣告。

公平交易委員會強調，攔截與自家商場不符的商品關鍵字，不僅誤導消費者以為搜尋結果有重要交易資訊，點選後才發現網站並未販售該商品，造成無謂時間浪費，更會攔截真正有該商品的網站流量，妨礙有提供該等商品的相關網站之交易機會；生活市集的搜尋系統以錯誤資訊，吸引原本想找特定品牌商品的消費者前來造訪，進而選購其他品牌的商品，本質上即是一種「誘導/轉向」。

高等行政法院審後認為，生活市集流量來自於Google之比例達56%，Google流量轉換為生活市集營業收入之比例達44%，顯示創業家兄弟公司在網站流量與交易量具高度轉換相關性下，僅追求網站流量之成長，而放任其網頁內容錯誤之不當效果外部化，影響電子商務市場之交易秩序；不當使用他人商品資訊，增進自身網站之到訪率、違法行為持續時間逾3年，而2020年度營業額約45億6184萬7千元，認為公平交易委員會裁處無不當，駁回創業家兄弟之訴，全案還可上訴。