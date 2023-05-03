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隱瞞電池缺陷　蘋果遭遇607億元官司

▲▼台灣,蘋果。（圖／路透）

▲由於電池缺陷問題，蘋果遭遇607億元官司。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果因為涉嫌隱瞞iPhone電池缺陷，並故意讓手機性能下降，而在倫敦遭到了一起高達 20 億美元（約為新台幣607億元）的集體訴訟。這起訴訟是由英國消費者維權人士 Justin Gutmann 代表數百萬iPhone 用戶發起。

Justin Gutmann的 律師在法庭文件中指控，蘋果故意隱藏了部分手機型號的電池問題，並通過軟體更新悄悄地限制手機的性能。蘋果則在書面辯護中否認了這一指控，稱其iPhone 的電池並沒有缺陷，並且除了少數iPhone 6s型號之外，並為這些用戶提供了免費的電池更換服務。

蘋果還表示，2017 年推出的電源管理工具，是為了在電池老化或電量低時保證手機的穩定運行，並且只會讓iPhone 6的性能平均降低10%。Justin Gutmann 則在5 月2 日要求倫敦競爭上訴法庭認可這起案件，並讓其進入審判階段。律師引用了蘋果公司2020 年與美國消費者和監管機構達成和解的事實，來證明蘋果並沒有「完全否認這件事發生」。

此外，律師也提到，蘋果在2019 年向英國競爭監管機構承諾，會更加清楚和直接地向iPhone 用戶說明電池健康狀況。蘋果則否認自己曾經誤導過用戶關於iPhone 電池問題，並指出已經在 2017 年就向公眾道歉，並為受影響的用戶提供了更便宜的電池更換方案。

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