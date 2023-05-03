　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德州行刑式射殺5名鄰居「槍手抓到了」　逃亡4天終於落網

▲▼美國德州克里夫蘭市（Cleveland）大規模槍擊案，38歲墨西哥公民奧羅比薩（Francisco Oropesa）持槍「行刑式」射殺5名鄰居。（圖／路透）

▲墨西哥公民奧羅比薩「行刑式」槍殺5名鄰居後被捕。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國德州克里夫蘭市（Cleveland）4月28日發生大規模槍擊，38歲墨西哥公民奧羅比薩（Francisco Oropesa）行刑式射殺5名鄰居後逃逸。如今各大美媒引述檢方說法報導，兇嫌逃亡4天後終於在2日被捕。

檢察官狄倫（Todd Dillon）表示，奧羅比薩在克里夫蘭市被邊境巡邏隊戰術單位（BORTAC）逮捕，他們正在等待指紋驗證結果，以正式確認槍手身分，嫌犯已被送往蒙哥馬利郡立監獄（Montgomery County Jail），被指控第一級謀殺罪名。

▲▼美國德州克里夫蘭市（Cleveland）大規模槍擊案，38歲墨西哥公民奧羅比薩（Francisco Oropesa）持槍「行刑式」射殺5名鄰居。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國德州克里夫蘭市（Cleveland）大規模槍擊案，38歲墨西哥公民奧羅比薩（Francisco Oropesa）持槍「行刑式」射殺5名鄰居。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國德州克里夫蘭市（Cleveland）大規模槍擊案，38歲墨西哥公民奧羅比薩（Francisco Oropesa）持槍「行刑式」射殺5名鄰居。（圖／達志影像／美聯社）

▲這場因為噪音引發的槍擊案震驚德州。（圖／達志影像／美聯社）

案發當晚，奧羅比薩在自家庭院練槍，卻被鄰居要求停止，因為一個小嬰兒正在睡覺。隨後，他持AR-15步槍前往鄰居家掃射，導致屋內10人之中的5人死亡。罹難者全部來自宏都拉斯，其中包括1名8歲男童，且中彈部位都集中在頸部以上。2名喪命婦女被發現陳屍臥室，生前用身體保護2名倖存孩童。

據悉，奧羅比薩多次非法入境美國，被移民暨海關執法局驅逐出境至少4次。德州州長艾波特（Greg Abbott）更祭出8萬美元（約新台幣246萬元）懸賞金，動員逾250名執法人員展開大規模追捕。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
企鵝妹「愛玩無套多人運動、1晚3次↑」！　大尺度約砲史曝
快訊／桃竹將大停水！　影響45萬戶
毛巾多久換一次？　「使用期限到了」臭翻
快訊／共軍「陸版死神」現蹤！　繞台灣北東南空域
女騎士慘死加油站！　遭油罐車輾死
快訊／五楊高架4車追撞！　嚴重回堵
快訊／又檢出A肝莓！　即起暫停好市多莓果輸入
無法陪吳淑珍過母親節　陳致中：放心不下她孱弱病體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

打嗝1年停不了！正妹就醫竟「癌症第3期」　身體冒2症狀要小心

德州行刑式射殺5名鄰居「槍手抓到了」　逃亡4天終於落網

美亞太助卿：台海和平穩定全球關切　非中國內政

美軍替台灣訂4架MQ-9B無人機　2025年完成履約

愛爾蘭副總理：不接受單方面武力改變台海現狀

美捷外長戰略對話　承諾深化對台灣支持與合作

英王查爾斯三世加冕前夕！　英男朝白金漢宮丟子彈

SOD是真的！變態上司撿女下屬鑰匙　闖屋150次聞內褲拍片

美最新一輪軍援烏克蘭92億元　傳首包含短程空射飛彈

Fed恐再升息　美股收低367點、台積電ADR跌1.21%

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

北捷恐怖淫男狂追抓奶影片曝！她等車遭猛撲壓地　胸部慘留爪痕

打嗝1年停不了！正妹就醫竟「癌症第3期」　身體冒2症狀要小心

德州行刑式射殺5名鄰居「槍手抓到了」　逃亡4天終於落網

美亞太助卿：台海和平穩定全球關切　非中國內政

美軍替台灣訂4架MQ-9B無人機　2025年完成履約

愛爾蘭副總理：不接受單方面武力改變台海現狀

美捷外長戰略對話　承諾深化對台灣支持與合作

英王查爾斯三世加冕前夕！　英男朝白金漢宮丟子彈

SOD是真的！變態上司撿女下屬鑰匙　闖屋150次聞內褲拍片

美最新一輪軍援烏克蘭92億元　傳首包含短程空射飛彈

Fed恐再升息　美股收低367點、台積電ADR跌1.21%

中國修法擴大解釋「間諜」　蔡明彥示警：注意赴陸恐產生風險

搶最佳拍照位置！300公尺高空纜車「男女大亂鬥」打成一團影片曝

夏綠蒂公主緊抱愛犬過8歲生日　燦笑神複製老爸威廉

企鵝妹認「愛玩無套多人運動、1晚3次↑」！大尺度約砲史曝光　網聽傻

傳侯友宜被藍營高層內定徵召　黃揚明喊：傻眼！黨中央應妥善回應

升息終點到了嗎？　教你抓出「危機入市VS.避險觀望」好時機

每天限量20份！萬華限定豬排吐司「厚切超過5公分」掀討論

美女幼師「娃娃音」教唱好療癒！　「挖呀挖呀挖」洗腦神曲爆紅

PTT瘋企鵝妹！百萬YTR「躺著也中槍」遭評過氣　下秒高EQ笑了

Joeman「照顧女友很多開銷」原因超暖！妮婭：我會努力…揭2人收入內幕

德隔21年迎北極熊寶寶　牠依偎母身旁模樣吸睛

國際熱門新聞

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

女警愛上大毒販　毀了緝毒行動

28歲女星遭酒駕撞死　頭部重創亡

變態上司撿女下屬鑰匙　闖屋150次聞內褲拍片

女愛上同父異母弟　高調曬恩愛連生2孩

她透視裝參加婚禮被罵爆　薄紗洩出黑色三角

南蘇丹：蘇丹交戰雙方同意4日起停火7天

蘇丹內戰影響「關鍵原料」！可樂雪碧恐斷貨

憂心升息、銀行業及經濟衰退　美股收低367點

肯亞邪教致109死　2主嫌出庭

馬國檢討5G計畫華為想爭取　美歐示警

印尼養鴨阿公「1億私房錢」藏在床底

更多熱門

相關新聞

美亞太助卿：台海和平非中國內政　全球關切

美亞太助卿：台海和平非中國內政　全球關切

繼美國國務卿布林肯後，美國亞太助卿康達今天表示，台海和平穩定全球關切，非中國內政議題。他說，為達成嚇阻，美方除了對台軍售，也會為台灣打造國際空間，竭盡所能維繫台海和平。

美軍替台訂4架MQ-9B無人機　2025年完成履約

美軍替台訂4架MQ-9B無人機　2025年完成履約

美將再軍援烏克蘭92億　傳首含短程空射飛彈

美將再軍援烏克蘭92億　傳首含短程空射飛彈

即／美股道瓊下跌超過500點　銀行股領跌

即／美股道瓊下跌超過500點　銀行股領跌

投資人預期聯準會升息　道瓊開盤下跌150點

投資人預期聯準會升息　道瓊開盤下跌150點

關鍵字：

北美要聞大規模槍擊AR-15步槍

讀者迴響

熱門新聞

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

女警愛上大毒販　毀了緝毒行動

5／6立夏「運勢翻紅」 生肖TOP3

2日本妹來台遭撲倒襲胸！台男逞慾完爽逛夜市

館長電商出包？豬五花放「A5和牛照」

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面