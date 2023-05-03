德州行刑式射殺5名鄰居「槍手抓到了」　逃亡4天終於落網

▲墨西哥公民奧羅比薩「行刑式」槍殺5名鄰居後被捕。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國德州克里夫蘭市（Cleveland）4月28日發生大規模槍擊，38歲墨西哥公民奧羅比薩（Francisco Oropesa）行刑式射殺5名鄰居後逃逸。如今各大美媒引述檢方說法報導，兇嫌逃亡4天後終於在2日被捕。

檢察官狄倫（Todd Dillon）表示，奧羅比薩在克里夫蘭市被邊境巡邏隊戰術單位（BORTAC）逮捕，他們正在等待指紋驗證結果，以正式確認槍手身分，嫌犯已被送往蒙哥馬利郡立監獄（Montgomery County Jail），被指控第一級謀殺罪名。

▲這場因為噪音引發的槍擊案震驚德州。（圖／達志影像／美聯社）



案發當晚，奧羅比薩在自家庭院練槍，卻被鄰居要求停止，因為一個小嬰兒正在睡覺。隨後，他持AR-15步槍前往鄰居家掃射，導致屋內10人之中的5人死亡。罹難者全部來自宏都拉斯，其中包括1名8歲男童，且中彈部位都集中在頸部以上。2名喪命婦女被發現陳屍臥室，生前用身體保護2名倖存孩童。

據悉，奧羅比薩多次非法入境美國，被移民暨海關執法局驅逐出境至少4次。德州州長艾波特（Greg Abbott）更祭出8萬美元（約新台幣246萬元）懸賞金，動員逾250名執法人員展開大規模追捕。