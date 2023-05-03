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美亞太助卿：台海和平穩定全球關切　非中國內政

▲▼ 美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

繼美國國務卿布林肯後，美國亞太助卿康達今天表示，台海和平穩定全球關切，非中國內政議題。他說，為達成嚇阻，美方除了對台軍售，也會為台灣打造國際空間，竭盡所能維繫台海和平。

布林肯（Antony Blinken）曾在俄烏戰爭即將屆滿一年之際，拋出台海衝突不是中國內政的說法。康達（Daniel Kritenbrink）今天出席參院外委會亞太小組聽證會，被問到台海情勢時，他重申此論述，並指全球許多夥伴國家都是如此認為。

康達首先強調，美國「一中政策」未變，該政策過去40多年來協助維繫台海和平與穩定，美方支持現狀，反對任何一方改變現狀。

康達表示，他很欣慰看到世上許多夥伴國家，皆認知到台海和平與穩定是國際關切的重要議題，而非只是中國內政。全球貿易50%通過台海，90%高階晶片在台製造，「若台海發生任何危機或衝突，對全球經濟將有毀滅性影響」。

康達指出，貿然行事而引發台海衝突，對誰都沒有好處，包括中國在內。他說，華府致力透過嚇阻維繫台海和平穩定，除提供台灣防禦性軍備外，也努力為台灣打造國際空間，確保台灣持續在世界上扮演重要角色。

至於如何加強台灣防衛，康達說，美方竭盡所能加速交付台灣已購買軍備項目，也每天就台灣自己能做些什麼與台灣夥伴協商；總統蔡英文已實施一系列防衛改革，包括全民防衛、投資不對稱戰力、延長役期至一年、大幅增加國防經費等。

英國金融時報（FT）4月14日引述知情人士指出，由於還不清楚美方將如何處理中國偵查氣球事件調查報告，中方不準備重新安排布林肯2月延後的訪中行。

共和黨籍參議員海格提（Bill Hagerty）在聽證會上質疑，拜登政府是否會為了安排官方訪問，影響報告的發布。對此，康達表示，報告發布的問題要問聯邦調查局（FBI），但他完全支持應讓人民知道事發經過。

康達說，美國永遠會捍衛自身國家利益，同時會以負責任方式管理美中競爭，雙方資深官員對話、保持溝通管道暢通是其中一環。

海格提反問，若中國為對話設前提，美方是否還尋求溝通。康達則指出，美國不相信以提出要求、設定前提為基礎的互動，「負責任國家應該與彼此互動，盡一切努力」。

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