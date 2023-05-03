轉冷掉10℃！　首波梅雨周末襲全台

▲周末變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今年首波梅雨周末到！天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天（3日）提醒，周六深夜到周日鋒面通過，各地都有陣雨發生機會，也可能會有一陣明顯雨勢；北部周六到周日、下周一高溫落差可能達到8-10度，會一下子轉冷許多。

歐宗學指出，今日台灣附近轉受東南至偏南風影響，各地氣溫持續偏高，除東半部高溫大約在29-30度左右，其他地區都將來到30度以上，尤其內陸地區悶熱的感受會相當明顯；天氣方面大致都是多雲到晴，東半部及午後各地山區有局部短暫陣雨機會，整體來說雨量都不多。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



歐宗學說，周四到周五依然盛行南風，各地維持類似的天氣型態，普遍多雲到晴，午後山區零星短暫陣雨，各地氣溫仍舊偏高，南部內陸地區將有持續達到36度的機會。

歐宗學表示，周六新一波鋒面逐漸接近，白天期間台灣仍處在鋒面前的西南風環境，開始有些鋒面前緣的雲系移入帶來降雨機會，預估北部越晚受影響的機會會越高，其他地區則仍維持午後短暫陣雨天氣。

歐宗學提醒，周六深夜到周日鋒面通過，雲雨帶陸續移入影響各地，都有陣雨發生機會，也可能會有一陣明顯的雨勢；不過，這波鋒面還是有明顯的移動性，預估周日晚間到下周一鋒面就會逐漸來到台灣南方，轉為東北季風環境，降雨有逐漸緩和趨勢，下周二後可望恢復較穩定的天氣型態。

歐宗學指出，除了降雨，也要留意這波東北季風可能帶來明顯的氣溫變化，尤其北部周六到周日、下周一的高溫落差可能達到8-10度，會一下子轉冷許多。