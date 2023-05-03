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全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

▲全台一路熱到周六。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

記者陳俊宏／台北報導

今年梅雨季首波鋒面周末到！中央氣象局預報員廖經翔表示，周六深夜到周日鋒面通過，周日天氣最不好。天氣風險公司提醒，周六深夜到周日各地都有降雨機會，且也有機會帶來一些涼冷空氣。

廖經翔接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（3日）到周五東半部和午後西半部山區有零星短暫陣雨；周六鋒面接近，天氣是在逐漸轉變過程。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

廖經翔提醒，周六深夜到周日一整天鋒面通過，加上東北季風增強，中部以北和宜蘭有短暫陣雨，花蓮、台東和南部山區有局部短暫陣雨，周日天氣最不好；下周一東北季風影響，雨區縮小，主要為北部、東半部和中南部山區；下周二東北季風減弱，東半部和北部山區有局部短暫雨。

一周高溫部分，廖經翔說，北部今到周六32度，周日轉涼降到27度，下周一來到24度，下周二回到27度；中部今33度，周四、周五34度，周六35度，周日降到31度；南部今到周六34、35度，周日稍降到32度。他提到，至於一周低溫變化不大，各地介於20-23度。

天氣風險在臉書提到，鋒面系統周六晚間到周日南下，各地都有降雨機會，但目前預報對於降雨時間、影響區域、雨量多寡，都還有很大的分歧，不確定性高，還需要幾天的追蹤觀察，才會有比較穩定的預報結果。

天氣風險表示，鋒面過後則有東北季風南下，除了雲雨遮蔽陽光以外，也有機會帶來一些涼冷空氣，周日到下周一北部氣溫可能又會明顯下滑轉涼。

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