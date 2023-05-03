金錢豹老闆逃稅嗆：要抓就來抓　報社藏「2億鐵證」認栽

▲金錢豹創辦人袁昶平近年興學、辦報，並進軍職籃，有意扭轉形象，仍因涉逃漏稅遭收押禁見。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有酒店教父之稱的金錢豹集團創辦人袁昶平，涉嫌與酒商共謀逃漏稅至少2億元遭收押，全案牽涉中部數十家酒商，本刊調查，曾一手打造酒店王國的袁昶平，近年開創多重事業並投身公益，不但興學、辦報、投資房地產，還進軍職籃，但檢調發動這波搜索前，疑似有人通風報信，將酒店的電腦主機與帳冊藏匿，袁並狠嗆檢調：「要抓就來抓！」所幸專案小組搜索他成立的報社等處所，扣到酒客消費單據及發票，成為收押他最重要的鐵證，檢調懷疑另有共犯，正全力偵辦中。

白手起家的袁昶平，崛起於台灣八大行業，隨著事業起飛，他也開始形象大改造，陸續創立雙語學校、辦報、開餐廳、投資房地產及進軍職籃，黑白兩道都對他敬畏三分。本刊調查，袁昶平是金錢豹的創辦人，集團旗下共有金悅富理容KTV、麗都理容KTV、金錢豹汶南店、金錢豹1及2樓舞廳與金錢豹市政店等5家酒店，版圖一度橫跨兩岸，讓他聲名大噪。

▲金錢豹富麗堂皇，堪稱全台最知名酒店，因與酒商掛勾涉及逃漏稅遭檢調偵辦。

沒想到他事業如日中天之際，竟爆出與酒商長期合作，以買酒代替酒店消費方式涉嫌逃漏稅，單純賣酒只要繳5％的一般營業稅，如此一來便可逃避上繳15％到25％的特種營業稅，隱匿營業額逾22億元。

▲袁昶平（紅圈處）因涉嫌重大，加上有勾串及滅證之虞，遭檢方聲押禁見獲准。圖為他被送上囚車押往看守所畫面。



雖然袁昶平到案後矢口否認犯罪，並且有員工搶著出面承認是現場負責人，看似超前部署的完美滅證、串證行動，但百密仍有一疏，最終遭檢調成功突破案情。

辦案人員發現，國泰洋酒負責人劉榮祺利用旗下陳姓員工，從2016年6月虛設冠昌公司，由冠昌申請大量無線刷卡機，並提供給金錢豹等酒店使用，一般酒店只給一台刷卡機，但規模大或樓層多的酒店就再多給幾台。

▲檢調從袁昶平的葳格建設公司、《新一代兒童週報》公司等地，扣得酒客簽帳明細、金錢豹集團發票章及統一發票。

全案除了國泰洋酒負責人劉榮祺認罪以1億元天價交保，並繳回8千萬元犯罪所得，冠昌掛名負責人即國泰洋酒的業務也坦承劉榮祺全知情，他僅按月收取2萬元人頭費。詭異的是，國泰洋酒明明削爆了，旗下冠昌公司在今年1月初卻突然辦理解散。

專案小組懷疑有隱情，劉榮祺則供稱，公司解散原因是他聽到這樣做有瑕疵、違法，所以叫員工不要再做了，且金錢豹也有人說這樣做有問題，因為客人不只刷酒的錢，還有刷包廂跟小姐的錢，因為會犯法就不做了。由於類似手法不只一起，恐是部分酒店與酒商經營手法，檢調持續追查其他不法，不讓犯罪者逍遙法外。

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