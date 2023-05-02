比2座百貨整年業績還多！北市估燈會產值258億　議員轟蔣市府「澎風」

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

今年在台北市舉辦的台灣燈會在2月19日閉幕，民進黨台北市議員林延鳳發現，北市觀傳局宣稱有1256萬人次觀看，依中央報告「平均每人旅遊消費2061元」計算，產值高達258億，但卻沒判別參觀者是否真的是外地遊客，胡謅與在地店家、市民感受相去甚遠的數字，批評蔣市府不僅市政無能，連玩弄數字都不認真，擺明「膨風」、欺騙市民。

林延鳳2日表示，今年台灣燈會，不只有參觀人次統計「膨風、甩鍋、被打臉」，連所謂「燈會帶來258億」產值統計也如法炮製，觀傳局3月7日稱，是用1256萬人次，再乘以由交通部觀光局所統計「110年國人國內旅遊每人每次平均旅遊支出2061元」所得出。

▲台北市議員林延鳳。（圖／記者李毓康攝）

林延鳳指出，自己翻閱該數據來自的同份統計報告，卻清楚載明「國人國內旅遊」定義，是指「個人離開日常生活圈到國內某地從事旅遊活動」且「旅遊期間不超過一年」者，雖包含當日來回情形，但須「未受雇於目的地企業」，以今年台灣燈會為例，「雙北生活圈民眾」幾乎都會被該調查方法排除在外，自不能計入「產值」。

林延鳳說，觀傳局聲稱燈會期間北市平均八成住房率，依該局統計，全市共有4萬180個旅館房間，8成就是3萬2144間，每間若寬認皆「4人住」，且連續19日都是如此，才只有約244萬人次，若假設所有人都有前往燈會參觀，再乘以前述中央統計每人平均消費額2061元，頂多僅有50.35億元，僅佔觀傳局宣稱數字約19.52%。

林延鳳批評，觀傳局的「膨風」數字，連商業處都不敢背書，撇清「燈會活動產值調查與推估是由觀傳局負責」，僅稱「周邊百貨人潮提升二至三成」、「業績一至二成」，且就4月7日商業處就特約店家所調查報告指出，直接影響最為明顯的東區、信義區餐飲業者，燈會期間營業額也僅平均提升11.51%，究竟要如何生出比「兩個SOGO忠孝店」一整年業績再多出38億的258億成績？

▲2023台灣燈會。（圖／記者李姿慧攝）

最後，林延鳳呼籲，蔣市府提出相關數據前，應請統計研究專業單位如府內主計處、府外學術機構進行把關，再行公布，而不是放任觀傳局吹牛、膨風，還亂拉中央背書只求矇混過關，否則蔣市府若連玩弄數字都不認真，日後有再漂亮的績效數字，恐怕都無人相信。

對此，台北市觀傳局2日下午回應，「2023台灣燈會在台北」觀光經濟效益計算，基於2022年4月已提出初步推估數字，預計創造約210億元經濟效益，採用計算方式為台北市政府2020年制定的「大型活動觀光經濟效益計算之通案性參考準則」，並納入疫情影響考量。

觀傳局說明，燈會結束後，為延續活動前的計算標準，觀傳局於燈會結束後依循同樣準則，以參觀總人數1235萬7162人，推估台灣燈會產值為254億元；北市府「大型活動觀光經濟效益計算之通案性參考準則」計算方式，是依交通部觀光局每年國人旅遊狀況調查報告推估觀光經濟效益，未來觀傳局也會持續精進，透過大型活動帶動更多觀光效益。