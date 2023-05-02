「車不讓人」加重罰鍰　新北裁決處：違規件數下降

▲汽車未禮讓行人違規。（圖／新北市裁決處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

車輛未禮讓行人優先通行是造成「行人地獄」的原因之一，新北市交通事件裁決處統計，自今年3月31日起，針對車不讓人違規加重罰鍰後，4月違規有1476件，雖然較去年同期的682件多了1倍以上，但跟今年1至3月車不讓人違規每月平均1815件，則趨減少。

新北市裁決處處長李忠台表示，為掃除「行人地獄」的惡名，交通部修正《道路交通管理處罰條例》部分條文，將「車不讓人」自今年3月31日起罰則提高為汽車3600元、機車維持1200元；如遇攜帶白手杖或導盲犬之視覺障礙者穿越而未依規定禮讓，則最高可處罰到7200元。

▲汽機車未禮讓行人裁罰金額。

李忠台說，裁決處也對於「車不讓人」違規案件採立即裁決、立即移送強制執行方式辦理，讓汽機車駕駛人能即時產生警惕，避免再次違規，用以加強維護行人行的安全。

裁決處提醒，內政部警政署為維護路口安全，自今年5月1日起實施路口安全大執法，依內政部警政署強化行人路權執法計畫：「路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準」，請汽機車駕駛人配合禮讓，期望透過強力執法手段，建立汽機車駕駛人暫停讓行人優先通行的觀念，以維護道路交通安全。