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新北校園就博會5連發　7500職缺助畢業即就業

▲新北校園就博會5連發 7500職缺助畢業即就業。（圖／新北市勞工局提供）

▲5月新北校園就博會5連發，超過7500職缺協助畢業即就業。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

畢業季即將到來，為協助即將踏出校園的社會新鮮人順利進入職場，新北市政府就業服務處於5月規劃辦理5場校園徵才活動，邀請包含台塑企業、正崴精密、永豐餘、王品餐飲、路易莎、築間餐飲、遠傳等知名企業參與，超過7500個職缺數，歡迎即將步入職場的青年學子及有求職需求的勞工朋友們，把握機會踴躍前往參加。

勞工局長陳瑞嘉表示，為協助畢業生順利與企業接軌，就服處努力協同廠商將工作機會帶進校園，非常鼓勵青年朋友藉由活動，了解當前的職場趨勢及企業需要的人才，畢竟及早掌握就業資源，才能更有機會找到理想的工作。尤其現場徵才活動能夠提供履歷表填寫、直接與廠商面對面進行面試的機會，非常歡迎同學前來現場磨練應對與表達能力，提高媒合成功的機率。

至於5場校園就博會，分別是5月3日在明志科技大學、5月4日在真理大學、5月9日在臺灣藝術大學、5月11日在亞東科技大學、5月16日在宏國德霖科技大學，總計超過7500個職缺中，以科技製造業、旅宿餐飲業為多，其中明志科技大學及宏國德霖科技大學，更有4成8職缺薪資為35K起跳。

就服處表示，活動現場都安排有「履歷健診」，由專業講師指導青年學子撰寫履歷、傳授面試技巧，增加求職成功機會，亦提供「青年就業服務專區」等諮詢服務，歡迎踴躍至服務台洽詢。相關活動詳情請上「新北市人力網」或電洽：0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人為您服務。

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