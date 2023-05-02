28歲女星「遭酒駕撞死」頭部重創身亡　拍澳洲結婚實境秀走紅

▲澳洲實境秀女星被酒駕撞死。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲28歲實境節目女星丹妮．厄絲金（Dan nii Erskine）車禍身亡，她開車行經十字路口，看見綠燈號誌便起步，未料竟遭一名酒醉駕駛高速攔腰撞上，雖然緊急送醫救治，卻仍因頭部重創宣告不治。

A former Bride and Prejudice contestant has died in a tragic car accident, leaving her family shattered.https://t.co/wWMyjObZjW — Sky News Australia (@SkyNewsAust) May 2, 2023

妹妹迪伊（Dee）悲慟證實，丹妮4月28日購物回家路上發生車禍，雖然當下還有生命跡象，頭骨卻被安全氣囊撞上而碎裂，4月29日凌晨0時1分宣告腦死，並在幾個小時後的清晨6時拔管。

家屬也在丹妮的Instagram發文宣布噩耗，「4月28日，一名超速駕駛奪走了丹妮的生命，這是一場可怕的事故。作為一個家庭，我們感謝並尊重大家的祝福。這個帳號將在隔天被刪除。感謝你們的支持與尊重。她28歲，充滿活力並且盡其所能往前邁進，並且認識新的人。現在她不再有這個機會了。」

丹妮因為2019年錄製實境秀《新娘與偏見》（Bride and Prejudice）而走紅，她當時準備嫁給未婚夫丹頓．安斯利（Denton Ansley）一起上節目，但媽媽和妹妹迪伊都不認同這個對象，姊妹倆還一度為此大打出手，導致製作人被迫介入。