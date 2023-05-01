撈金魚風波！動保法修正違規重罰25萬　議員看酒駕罰鍰無言了

▲在夜市撈金魚是很多人小時候的回憶。（圖／讀者提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

農委會預告《動物保護法》修正草案，禁止夜市攤商以遊戲、娛樂、賭博等名義做為贈品交換，包括撈金魚、撈烏龜的遊戲，違者最重可罰25萬元，引起攤商反彈、民眾議論後，先將金魚、烏龜等水族類則暫列排除條款。對此，民眾黨台北市議員林珍羽1日表示，「真的是無言了…」。

林珍羽1日晚間在臉書以「人命不值錢？」發文表示，農委會初步提喻修正動保法，讓夜市禁止撈金魚，她對此表示認同，也舉雙手贊成，「那…酒駕呢？」。

林珍羽指出，現行法規中，酒駕薯於行政罰，酒測值達0.15毫克時，機車的罰鍰為1萬5000元至9萬、駕駛汽車罰鍰3萬至12萬，且須吊扣駕照1~4年甚至吊銷駕照；酒駕累犯第2次機車罰鍰9萬、汽車罰12萬。超過2次者按次加罰9萬，而且均須吊銷駕照！至於酒駕拒測，罰鍰18萬元起跳，拒測累犯則按次加罰18萬，同樣須吊銷駕駛執照，「真的是無言了…」。

▲林珍羽全文如上。（圖／翻攝民眾黨台北市議員林珍羽臉書）



網友看完紛紛留言，「人命比金魚不值錢啊」、「要罰錢也要關起來，這樣愛酒駕的才會怕」、「在台灣最不值錢的命就是人命」、「照這樣，礁溪的溫泉魚應該也要被禁止，不然牠們被強迫吃遊客的髒腳皮，遊客還在池裡動來動去，嚴重打擾他們的生活」。

回顧此案，農委會4月28日預告「動物保護法」修正草案，包括強化飼主課責、加強管理動物利用與虐待傷害等，也增加緊急情況下動保人員可進入私人領域執法；另外，以及禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，但農委會1日下午才表示，包括夜市常見的撈金魚、撈烏龜等遊戲也在禁止之列。

農委會1日的解釋引起夜市攤商抱怨，也讓民眾直質疑禁止撈金魚，卻可以釣蝦、釣魚，認為農委會管制太多。

對此，農委會畜牧處動物保護科科長鄭祝菁1日晚間表示，預告修法本來就是要聽取各界意見，1日公布並得到反饋後立刻進行討論，強調未來修法會優先以哺乳類動物為主，禁止夜市遊戲以天竺鼠、兔子等動物進行動物交換或贈與，不會將撈魚、撈烏龜列入。