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婚禮當天遭酒駕女高速追撞！　「新娘當場死亡」新郎重傷

▲▼新婚夫妻遭酒駕女一撞天人永隔。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲ 阿里克和珊曼莎事發當天才舉行婚禮。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國南卡羅來納州發生一起悲劇，一對新人甜蜜舉行婚禮，晚宴後乘坐高爾夫球車離開會場，卻遭一名酒駕女子以時速近105公里的速度狠狠撞上，造成新娘當場死亡，新郎受到重傷，才剛完婚就天人永隔。而肇事女駕駛不僅身上散發濃濃酒味，還拒絕接受酒測。

綜合《紐約郵報》等美媒報導，34歲女子珊曼莎（Samantha “Sam” Hutchinson）4月28日和老公阿里克（Aric Hutchinson）在南卡富麗海灘（Folly Beach）舉行婚禮，晚間約10時一起乘坐高爾夫球車離開會場，未料遭酒醉的25歲女子科莫羅斯基（Jamie Komoroski）從後方高速追撞。

▲▼新婚夫妻遭酒駕女一撞天人永隔。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲ 阿里克受到重傷，還得面臨喪妻之痛。（圖／翻攝自GoFundMe）

科莫羅斯基在速限40公里的區域以時速近105公里高速追撞，高爾夫球車當場被撞飛翻滾到90公尺外，珊曼莎當場死亡，阿里克則是腦部受傷、多處骨折且滿臉瘀青，接受2次重建手術後病情依然嚴重，車上另外2名親戚也受傷，其中1人狀況嚴重。

警方到場時，科莫羅斯基身上散發酒味且腳步不穩，供稱她一小時前喝下一杯龍舌蘭和一杯啤酒，堅持不願配合酒測，被控酒後駕車致死及魯莽駕駛殺人罪。

阿里克的母親悲痛表示，「就在珊曼莎將戒指戴上阿里克手指及他們互相宣讀誓言的5小時後，我在醫院接過他裝在塑膠袋裡的婚戒。阿里克失去他一生的摯愛。」家屬也在GoFundMe發起募款，資金將用於珊曼莎的後事及阿里克等人的醫藥費。

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