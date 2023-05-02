排錯隊伍直接「平移過去」！祖孫插隊被阻暴怒嗆：我不是好惹的

記者鄭思楠／綜合報導

浙江東陽一景區檢票口4月30日發生一起插隊引發的互罵事件，全過程被拍下PO上網，引發網友熱議。當時，2名女子被一名男子指責插隊後，當場惱羞怒罵，「我就要插隊！」、「我不是那種好惹的人……」。有知情人表示，當時2人排錯了隊，疑似想要平移過去，男子不願意。事件發酵後，當事人2日發文回應，認為自己被冤枉和網路霸凌。

據《極目新聞》報導，5月1日，一名現場目擊者表示，4月30日晚6間時許，浙江金華東陽市橫店影視城明清宮苑景區的一個檢票口，遊客們正在排隊檢票入場，一名年長女子和一名年輕女子插隊排到了他所在的隊伍裡面。

一名男子對2名女子的行為感到不滿，疑似拉了年輕女子的包包。隨後2名女子出言對男子瘋狂指責，一名工作人員到場後勸男子息事寧人。

該目擊者拍攝的影片顯示，年輕女子激動對男子大聲斥責，「你拉什麼拉？你憑什麼拉我？你以為你是個男的，我就怕你？我最恨的就是你這種欺軟怕硬的人！你今天找錯人了，我不是那種好惹的人……。」年長的女子也對男子說，「我就要插隊！我們不是好惹的……。」年輕男子被2人罵得無言以對，現場其他遊客紛紛安慰他。

▲女子被指插隊發飆。（圖／翻攝自影片）

上述影片發布後引發關注，不少網友譴責2名女子的行為，「平移也是插隊好嗎」。但也有網友表示，「不能過早下結論，還不知道事情的具體經過」。

5月2日，事件當事人微博發文回應質疑。該網友稱，她們是祖孫，當天也並沒有插隊，排到上面才發現排的是「年卡通道」，所以準備向散客通道移動，這時被一個男子大力拉扯，並且開始吼她指責她插隊。所以她才會當場發飆，影片沒有完整的展示整個過程，後來也意識到對方是冤枉她插隊了，所以沒有繼續堵在門口爭執。

針對網傳影片，橫店影視城工作人員表示，當時現場人員已經第一時間出面協調處理。對於當事人提到的排錯隊伍的情況，檢票窗口處會有排隊標識，如果遊客沒有註意到，出現排錯隊的情況，工作人員一般也會安排檢票。