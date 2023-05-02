自傳爆料「大麻、古柯鹼」吸毒史　哈利王子恐遭美國驅逐出境

▲哈利王子夫婦。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

英國哈利王子（Prince Harry）夫婦在與英國皇室斷絕關係後，夫婦倆就搬遷至美國定居。但是哈利王子在1月發行的自傳《備胎》（Spare）中，就曾自爆自己過去的吸毒歷史，除了大麻外，也曾有古柯鹼、迷幻藥死藤水等藥品的紀錄。目前美國保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）則認為，哈利王子疑似隱瞞過往紀錄入境，如查證發現哈利王子有欺騙移民官的行為，應該要取消其簽證、將其驅逐出美國。

根據《新聞週刊》報導指出，哈利王子在1月出版的自傳《備胎》中，自我爆料指稱自己在17歲就有吸食古柯鹼的經驗，甚至與梅根首次約會時，就有吸食大麻經驗，他甚至還表示迷幻藥死藤水能讓他放鬆。哈利王子甚至在一次訪談中，對心理醫師麥特（Gabor Maté）表示，吸食古柯鹼讓他有歸屬感，大麻則可以降低自己的傷痛。

而近期美國保守派「傳統基金會」（Washington : Heritage Foundation）則要求政府應該基於公眾利益的情況下，公布哈利王子當時的簽證申請資料。「傳統基金會」認為，如有吸毒史的話，美國政府通常都會拒絕簽證申請，而哈利王子在自爆自己有吸毒歷史的情況下，卻可以申請到美國簽證，認為哈利王子有可能是依靠自己的王士頭銜，再加上欺騙隱瞞移民官自己的吸毒史，進而拿到美國的簽證。

根據美國《移民暨國籍法》（INA）規定，如對移民官謊報病史、隱瞞吸毒歷史，有可能會因此無法申請成公民，甚至是被驅逐出境。已故英國歌手懷恩豪斯（ Amy Winehouse）就是因為自己的吸毒史而無法入境美國。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 烏、法兩國總統進行熱線 談和平方案

▸ 痛宰台中太陽48分 新北特攻季後賽首勝

▸ 台南老人健保補助7月開辦 減輕子女負擔