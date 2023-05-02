「兒遭綁架」討贖金！鋼鐵媽吐1句竟收歹徒祝福：願妳未來順遂

▲雖然民眾普遍對詐騙電話已有防備心，但一不小心還是可能被騙走錢財。（示意圖／CFP）

圖文／CTWANT

相信不少人都曾接過令人深惡痛絕的詐騙電話，曾帶著腦麻兒「小比」參加鐵人三項、白沙屯媽祖遶境的「鋼鐵媽媽」陳嘉齡近日分享，自己也曾是詐團的下手目標，對方聲稱兒子已經被綁架，她則向對方說明，因孩子患有腦性麻痺，所以不會走路，沒想到歹徒竟反過來替她打氣，拋下一句「願上帝祝福妳」便掛斷電話。

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▲鋼鐵媽接到詐騙電話，聲稱「兒子遭綁架」，怎料一番話讓歹徒騙不下去。（圖／翻攝自Facebook／新北市警局婦幼警察隊）

「鋼鐵媽媽」日前受邀分享遇到詐騙的經驗，提及當時歹徒假冒兒子聲音，哭喊「媽媽救我」，聲稱孩子已被他們擄走，並要求支付高額贖金，直到對方哀號了5分鐘後，她才緩緩脫口，「不好意思，我兒子是腦性麻痺的小孩，他不會走、不會站，也不會吃東西，他現在就在我旁邊。」

一番話讓歹徒沉默了，沒想到對方再度開口竟是替她加油打氣，「願上帝祝福妳，希望妳未來的路一切順遂」，語畢便立刻掛斷電話，留下傻眼的鋼鐵媽。

▲鋼鐵媽向歹徒表明兒子罹患腦性麻痺，讓對方動容吐「願上帝祝福妳」。（圖／翻攝自Facebook／新北市警局婦幼警察隊）

對此，鋼鐵媽呼籲民眾，如果接到詐騙電話，一定要謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查證」，並撥打165反詐騙專線或向警方求助，以免落入陷阱受騙上當。

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