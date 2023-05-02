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準備數錢！5月「5生肖」財運飛上天　升官加薪包你滿意

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲有5生肖5月份財運飛上天，令人稱羨。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

2023年已過1/3，總感覺自己不受財神眷顧，正財、偏財極差，連要中發票200元都難嗎？別灰心，你的機會來了，塔羅牌老師艾菲爾近日點名5強運生肖5月份「財運飛上天」，就算沒有刻意追求財富，錢包仍能驚喜增厚；在職場上只要積極衝刺、力求表現，主管會替你加薪到滿意。快看幸運的你上榜了嗎？

5月份財運一飛沖天生肖名單：

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第5名：生肖虎

長生入命、生氣勃勃，屬虎人5月份正財與偏財表現都不錯，收入可觀，即使沒有刻意追求財富，錢包仍能不斷增厚。如果最近考慮投資房產，你只要把握好時機、做好風險評估，現在正是進場的好時間。至於有打算創業的人，建議不要獨自行動，應多與團隊合作、力量強大，你也會輕鬆許多。

第4名：生肖馬

屬馬者5月份錢財來得快且容易，也讓你對事業發展更加積極，有機會多和人打交道為自己的財源帶來新的開始。特別是加薪、獎金一定會讓你滿意，可能是主管看重你而加薪，甚至晉升你的職位，或給予你一些鼓勵性獎金。若有投資方面的計劃，這是一個短期投資獲取高回報的好時機，既能守有所得、也能攻有所成。

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲屬馬人5月份有機會升官加薪。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第3名：生肖鼠

本月份屬鼠的總體運勢很不錯，偏財運大旺，若好好把握機會，將有獲得暴利收入的機會。生活步入正軌，你將把大部份精力投入事業衝刺中，忙碌的生活使你的消費慾望大減，這是件好事，因為即使有錢也沒時間花費，無形中把多餘的錢存入銀行，是個很好的習慣，也是過去不曾體驗過的。等到你想查看帳戶時，會驚訝自己的財富增長。

第2名：生肖猴

陽曆5月屬猴人運勢很不錯，主要得益於正財收入，訂單接踵而來、收入穩定可觀。生活逐漸恢復正常，你十分關心曾經服務過的客戶，這種細心的關懷讓人感覺溫暖，同時也為你贏得大量訂單。因此你更深得主管的心、備受重視，有望在年中升職加薪。另外，此時也適合投資理財，有三合吉星加持，小賺一筆不成問題。

第1名：生肖雞

生肖雞與月令六合、心情愉悅，你在工作上充滿幹勁，容易獲得主管的賞識與加薪機會。過去3年防疫期間你充實自己，在工作、組織和企劃方面更加精進。如今恢復正常生活後，能順利地吸引客戶和新的合作夥伴，公司高層也特別注意你的優秀表現，能獲得加薪升職機會。

此外，你的好表現也吸引貴人到來，可留意5/19前出現的貴人，可能為你在投資和理財方面提供有用建議，讓你在工作收入之餘，也能額外增加財富。

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