黃偉哲關心身障勞工就業　51鼓勵職場進用身障更有力

▲黃偉哲市長親自表揚在台南市各行各業職場及創業表現優異的「身心障礙者職場楷模」共計16位，以及進用身心障礙者職場友善績優機關共有7家獲獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲重視關心身心障礙朋友的職場環境，致力推動協助身心障礙朋友能持續穩定工作，打造「希望家園」的友善職場，黃偉哲市長在51勞動節前夕，親自表揚在台南市各行各業職場及創業表現優異的「身心障礙者職場楷模」共計16位，以及進用身心障礙者職場友善績優機關共有7家獲獎。

黃偉哲市長不僅鼓勵身心障礙朋友們持續在職場上發光發熱，期許更多企業建置友善職場，讓更多身心障礙員工參與勞動，勞資雙方創造共好。

勞工局局長王鑫基表示，勞工局協助身障就業服務一條龍，不僅推出許多創新措施，建置全國首創身障人力銀行與晴天坊身心障礙者創業行銷平台，運用各方資源積極輔導身心障礙者就、創業，不僅培力身心障礙朋友培養技能的釣竿，更建置豐沛漁場(開拓就創業職場)。同時也協助企業雇主能透過無障礙環境的改善、職務再設計的協助、工作內容調整，以及職場適應陪伴等服務，協助雇主增進營運效能，使身心障礙者能安心於職場上穩定就業，並訂定表揚計畫鼓勵企業多加進用身心障礙者，共同打造台南成為有愛無礙的友善城市。

勞工局局長王鑫基也指出，至2023年2月台南市進用身心障礙者義務機關構有1261單位，進用身心障礙者5893人，總計超額進用2034人，2022年勞工局身心障礙人力銀行共提供就業諮詢1121人次，媒合654位身心障礙者成功就業，協助601人次連結其他相關資源，也顯示更多的事業單位或雇主對進用身心障礙者工作有更大的信心，增加身心障礙者的就業機會。

王鑫基局長表示，其實身心障礙者只要利用其優勢，善用職務再設計，其職場表現與一般就業者同樣優秀，且就業更穩定，期盼勞工局的服務能為更多身心障礙朋友建立信心，替雇主提供友善職場環境，共同善用優質勞動力，打造友善職場。