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台中開出1800個職缺最高70K　大立光、王品都來徵才

▲▼台中周六舉辦徵才，開出1800個職缺，月薪最高7萬，大立光電、王品都來了。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中周六舉辦徵才，開出1800個職缺，月薪最高7萬，大立光電、王品都來了。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府勞工局辦理2023「富市台中 就業成功」大屯區徵才活動，5月6日上午10時至下午2時，將在台中市兒童青少年福利服務中心2樓禮堂（大里區新光路32號），邀請包括大立光電、王品集團、微笑單車等30家廠商，釋出1800個工作機會，最高薪資7萬元；因應學生暑期工讀需求，現場也提供超過365個打工機會，歡迎求職民眾踴躍參加。

▲▼台中周六舉辦徵才，開出1800個職缺，月薪最高7萬，大立光電、王品都來了。（圖／台中市政府提供，下同）

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勞工局長張大春表示，市長盧秀燕重視市民就業及經濟發展，今年度陸續在山、海、屯、城等地區辦理徵才活動，這次選在屯區，因為大里是屯區人口密度最高的行政區，人口數僅次北屯、西屯區，生活機能優良、交通便捷，轄內有軟體園區、大里工業區及數所大專院校，市府積極開發豐富多元的就業機會。

▲▼台中周六舉辦徵才，開出1800個職缺，月薪最高7萬，大立光電、王品都來了。（圖／台中市政府提供，下同）

這次包括益詮精密、大立光電、王品集團、微笑單車等30家知名廠商，提供1800個職缺，包含儲備幹部、業務主管、店長、襄理等200個以上的中高階職缺，新加坡商傲勝（OSIM）更釋出最高薪資可達7萬元的高薪職缺，總平均薪資超過3萬6000元，歡迎將畢業的職場新鮮人掌握畢業即就業的機會，意者可先至台灣就業通、台中就業網查詢職缺資訊，提前了解工作內容、練習面試技巧。

▲▼台中周六舉辦徵才，開出1800個職缺，月薪最高7萬，大立光電、王品都來了。（圖／台中市政府提供，下同）

台中市就業服務處補充，這次徵才活動採履歷E化列印方式，有意願參加的民眾至台灣就業通網站登錄並開啟個人履歷，或至各就業服務站辦理求職登記後，活動當日持身份證件現場套印公司履歷表，即可至各廠商攤位應徵面試。

就服處說明，活動現場還設置有「XR 實境接軌就業」專區，民眾可透過虛擬實境體驗，了解職場工作環境及面試穿搭建議，另也設有青年、身障者、中高齡就業服務專區，提供各項就業促進措施及獎勵金等資訊，歡迎市民朋友多加運用。

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