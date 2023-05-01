　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5月貴人到！5生肖財運旺　有望升官加薪

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲生肖「雞、猴、馬」有望升官加薪。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，5月生肖屬「雞、猴、鼠、馬、虎」財運往上飛，「雞」可留意在5月19日之前出現的貴人；另外，「雞、猴、馬」有望升官加薪。

第五名：生肖虎

[廣告]請繼續往下閱讀...

長生入命，生氣勃勃，正財和偏財表現都不錯，收入可觀。在陽曆的5月，即使你沒有刻意追求財富，但你的錢包還是不斷增厚，你的笑容也隨之大開！

如果你最近在考慮投資房產，只要你能把握好時機，並做好風險評估，那麽正是進場好時機，請務必好好把握。至於有打算創業的人，建議你不要獨自行動，應該多與團隊合作，因為團隊的力量是很強大的，這樣你也會輕鬆許多。

第四名：生肖馬

5月的財運較為順利，錢財來得快且容易，也讓你對事業發展更加積極，有機會多與人打交道，為自己的財源帶來新的開始。

特別是加薪和獎金部分一定會令你滿意，可能是因為你的上司看重你而加薪，甚至晉升你的職位，或是給予你一些鼓勵性的獎金。如果你有投資方面計畫，這是一個短期投資獲取高回報的好時機，既能守有所得，也能攻有所成。

第三名：生肖鼠

總體運勢相當不錯，與月令三合，偏財運大旺，如果好好把握機會，將有機會獲得暴利收入。生活步入正軌，你將把大部分精力投入事業衝刺中，忙碌的生活使你的消費慾望降低，這對你來說是好事。

因為即使你有錢，也沒有時間花費，無形中就會有多餘的錢存入銀行，這是一個相當好的習慣，也是你以前不曾體驗過的。等到你想查看銀行帳戶時，會驚訝於自己的財富增長。

第二名：生肖猴

運勢非常不錯，主要得益於正財收入方面的利好，訂單接踵而至，收入穩定可觀。生活逐漸恢復正常，你十分關心曾經服務過的客戶，這種細心的關懷讓人倍感溫暖，同時也為你贏得大量訂單。

這也讓你在領導和主管中更加受到重視，有望在年中得到升職和加薪機會。另外，此時也很適合投資理財，有三合吉星加持，小賺一筆絕對不是問題。

第一名：生肖雞

運勢不錯，與月令六合，心情愉悅。你在工作上充滿幹勁，容易得到上級讚賞並獲得加薪機會。過去三年中，你在家中防疫期間充實自己，在工作、組織和企劃方面更加精進。

現在生活恢復正常後，你能夠順利吸引客戶和新的合作夥伴，公司高層也會特別注意到你的優秀表現，幫助你獲得升職加薪的機會。此外，你的好表現也吸引貴人到臨，可留意在5月19日之前出現的貴人，可能為你在投資和理財方面提供有用建議，讓你在工作收入之餘額外增加財富。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／搬娃娃車下火車　突重心不穩「墜落月台」！驚悚畫面曝
好市多會員見「神級冰淇淋」這幕嚇傻：吃進嘴就完蛋！
汐止獼猴拎小貓「整隻倒栽蔥」地上拖行！　目擊者：牠快不行了
快訊／送大甲媽回鑾才出面！顏寬恒涉貪遭起訴　將對外說明
吳姍儒潰堤哭了！診所改大醫院生產　產後2月現況曝
全台變天！　首波梅雨要來了
豐滿妹拐暗房做臉　12男客「簽下去」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

勞動節差別式放假　教團籲：全國放假一天「明年就上路」

租約到期！「政大書城」高雄夢時代店開幕4年　5月底將熄燈

獨／搬娃娃車下火車　突重心不穩「墜落月台」！驚悚畫面曝

郵票選美！最美郵票前3名出爐　集郵迷最愛「鳳飛飛」

好市多品管變鬆了？會員見「神級冰淇淋」這幕嚇傻：吃進嘴就完蛋

30年一次規模7大地震！台灣人一生平均經歷「2次災害型地震」

新竹城隍廟小吃漲5元　甜不辣老闆1原因「堅持原價」！網心疼勸漲

WHA倒數3週！薛瑞元：還沒收到邀請函　曝投書外媒原因

全台變天！　首波梅雨要來了

郭台銘喊當選總統「解密高端採購公文」　薛瑞元：價格已自行公開

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

王淨《人選之人》遇豬哥「申訴也沒用」　謝盈萱：我他X的想幫妳...她哭惹QQ

原民媽問女兒來自什麼族　她比手勢自信回：公主❤️

陸男帶癌母來台灣就醫　淚讚醫護「先治病再繳錢」

元元超會看胸部真偽：林襄是真的　被問「誰是假的？」遲疑...林莎急切割ＸＤ

勞動節差別式放假　教團籲：全國放假一天「明年就上路」

租約到期！「政大書城」高雄夢時代店開幕4年　5月底將熄燈

獨／搬娃娃車下火車　突重心不穩「墜落月台」！驚悚畫面曝

郵票選美！最美郵票前3名出爐　集郵迷最愛「鳳飛飛」

好市多品管變鬆了？會員見「神級冰淇淋」這幕嚇傻：吃進嘴就完蛋

30年一次規模7大地震！台灣人一生平均經歷「2次災害型地震」

新竹城隍廟小吃漲5元　甜不辣老闆1原因「堅持原價」！網心疼勸漲

WHA倒數3週！薛瑞元：還沒收到邀請函　曝投書外媒原因

全台變天！　首波梅雨要來了

郭台銘喊當選總統「解密高端採購公文」　薛瑞元：價格已自行公開

烏克蘭一定會反攻！澤倫斯基「暗示獲西方援助」：沒F-16也要打

勞動節差別式放假　教團籲：全國放假一天「明年就上路」

侯友宜民調被超車？　吳子嘉預言：517若被提名有大秀在後面

租約到期！「政大書城」高雄夢時代店開幕4年　5月底將熄燈

繳稅神卡全都露！　最高10%回饋、用哩程賺免費機票

綠批侯友宜不講英文沒國際觀　藍委：英文一定要好？好又怎樣？

超強谷底反彈！樂天巨人久違8連勝　11天內從第8名衝上首位

屁孩爬上「百年教堂石碑」瞬間碎裂！網見內裡嗆黑心：豆腐渣工程

姓「劉」老爸用這兩個字替兒取名　兒尷尬40年：感謝爸媽......

快訊／翻肚懺悔畫面曝！苗栗酒駕男深夜撞2車　4輪朝天擺中間

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

生活熱門新聞

交換生誤食老鼠藥命危　醫：水很深

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

首波梅雨！　變天時間曝

不只牛肉捲！好市多這款神級熟食也回歸

水逆來襲！12星座應對攻略一次看

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

4歲女全身癢2年　過敏原竟是4種食物

5月「9大新制」一次看　減稅紅包來了、路口大執法

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚

全台變天！　首波梅雨要來了

搭台鐵隔壁乘客狂聊　她忍1hr後「拿手機做1事」

明起回暖　下波變天時間曝

更多熱門

相關新聞

馬「暴富」！　4生肖5月發了

馬「暴富」！　4生肖5月發了

清水孟國際塔羅小孟老師點名，5月4生肖「龍、虎、馬、猴」財運大旺，其中馬可用「暴富」來形容。

3生肖今起大翻身　財運連旺5天

3生肖今起大翻身　財運連旺5天

3生肖一路旺到5月底！ 財神貴人齊相助「橫財大發」

3生肖一路旺到5月底！ 財神貴人齊相助「橫財大發」

命理師點名「這生肖」：最近都在換工作？

命理師點名「這生肖」：最近都在換工作？

可能意外懷孕！　4生肖女上半年有望閃婚

可能意外懷孕！　4生肖女上半年有望閃婚

關鍵字：

生肖

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪欣、張丹峰宣布離婚！

女團握手會12歲成員「面前0粉絲」潰堤！

人妻出差回家見「災難現場」心寒離婚

海底撈吃飯打群架！店員秒衝上前收走熱湯

陸遊客「沒訂到旅館」　集體睡公廁過夜

交換生誤食老鼠藥命危　醫：水很深

謝忻登百岳一度失聯！隊友開空拍機搜索

「愛愛4件事」必知！泌尿醫勸：結束馬上洗GG

麥當勞宣布「大麥克醬」正式開賣

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

超警車被攔下！駕駛愣問：沒違法吧

妻兒女友全破頭慘死　陳瑞欽殺6人伏法無人收屍

電梯故障門突打開　女瞬間墜落亡

周杰倫拿冠軍被酸　罕見回嗆網友：總有在吠的

首波梅雨！　變天時間曝

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD
黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面