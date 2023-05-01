5月貴人到！5生肖財運旺　有望升官加薪

▲生肖「雞、猴、馬」有望升官加薪。（示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，5月生肖屬「雞、猴、鼠、馬、虎」財運往上飛，「雞」可留意在5月19日之前出現的貴人；另外，「雞、猴、馬」有望升官加薪。

第五名：生肖虎

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長生入命，生氣勃勃，正財和偏財表現都不錯，收入可觀。在陽曆的5月，即使你沒有刻意追求財富，但你的錢包還是不斷增厚，你的笑容也隨之大開！

如果你最近在考慮投資房產，只要你能把握好時機，並做好風險評估，那麽正是進場好時機，請務必好好把握。至於有打算創業的人，建議你不要獨自行動，應該多與團隊合作，因為團隊的力量是很強大的，這樣你也會輕鬆許多。

第四名：生肖馬

5月的財運較為順利，錢財來得快且容易，也讓你對事業發展更加積極，有機會多與人打交道，為自己的財源帶來新的開始。

特別是加薪和獎金部分一定會令你滿意，可能是因為你的上司看重你而加薪，甚至晉升你的職位，或是給予你一些鼓勵性的獎金。如果你有投資方面計畫，這是一個短期投資獲取高回報的好時機，既能守有所得，也能攻有所成。

第三名：生肖鼠

總體運勢相當不錯，與月令三合，偏財運大旺，如果好好把握機會，將有機會獲得暴利收入。生活步入正軌，你將把大部分精力投入事業衝刺中，忙碌的生活使你的消費慾望降低，這對你來說是好事。

因為即使你有錢，也沒有時間花費，無形中就會有多餘的錢存入銀行，這是一個相當好的習慣，也是你以前不曾體驗過的。等到你想查看銀行帳戶時，會驚訝於自己的財富增長。

第二名：生肖猴

運勢非常不錯，主要得益於正財收入方面的利好，訂單接踵而至，收入穩定可觀。生活逐漸恢復正常，你十分關心曾經服務過的客戶，這種細心的關懷讓人倍感溫暖，同時也為你贏得大量訂單。

這也讓你在領導和主管中更加受到重視，有望在年中得到升職和加薪機會。另外，此時也很適合投資理財，有三合吉星加持，小賺一筆絕對不是問題。

第一名：生肖雞

運勢不錯，與月令六合，心情愉悅。你在工作上充滿幹勁，容易得到上級讚賞並獲得加薪機會。過去三年中，你在家中防疫期間充實自己，在工作、組織和企劃方面更加精進。

現在生活恢復正常後，你能夠順利吸引客戶和新的合作夥伴，公司高層也會特別注意到你的優秀表現，幫助你獲得升職加薪的機會。此外，你的好表現也吸引貴人到臨，可留意在5月19日之前出現的貴人，可能為你在投資和理財方面提供有用建議，讓你在工作收入之餘額外增加財富。