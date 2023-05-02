企鵝妹走200公里到台北　「路人開口1反應」驚呆PTT：不愧是天龍人

▲企鵝妹8天完成200公里。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

記者施怡妏／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」Jinny柳允進日前宣布挑戰「徒步環島」，引起關注，經過8天挑戰後，企鵝妹已徒步走了200公里，抵達台北市北投區，就有網友發現，台北人的英文程度超猛，每個人都可以流利秀一段英文，講英文就跟喝水一樣簡單，讓他很驚訝。

原PO在PTT發文，「有人被企鵝妹台北篇的英文程度驚豔到嗎？」從第五天開始看直播，被台北平均國際化程度驚豔到，「太強了…有一段摸黑遇到一堆熱心民眾，講英文跟喝水一樣，尤其有一位很道地的民眾英文秀翻」，就連聊天室的外國粉絲，也感受到台北的英文能力和素質，比起前幾天在宜蘭、基隆遇到的路人好太多，「台北484還是比較猛？」

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貼文一出，網友紛紛點頭認同，「台北人英文真的猛」、「台北人英文程度很好耶」、「不愧是天龍人」、「走出來的人都直接來一段」、「台灣要走向國際，人民英文水準是重點」、「台北人多益目測890up」、「台北連阿嬤都會講英文」、「男騎士、女騎士、89騎士，英文都很流暢」。

▲網友被台北民眾的英文素質嚇到。（圖／翻攝自PTT）

就有網友指出，即便英文不好，但敢講就贏過很多人，「英文好正常，但是89那個敢講的程度，才是讓我吃驚的」、「敢講就贏一堆人了」、「是比較敢表達」、「勇敢開口就推」、「英文敢講就贏了」。

其中，有一名熱心的男民眾，外表與流利的英文程度差很大，掀起網友熱議，也釣出男民眾回文，「沒想到我人生也有上八卦版的時光，在求學過程中還沒有意識到英文對我以後的必要性，所以根本完全0用功在英文課程，真正英文開始成長，是因為以前工作需要旅外，跟去不同國家，基於溝通聊天需要，練成的口說英文」。

男民眾表示，「對我來說語文就是溝通的工具，不用它就沒有意義了，而且根據我所聽所見所聞，各國都有很多人英文聽說讀寫不怎麼樣的，常用常說就好了，台北相對之下算是對英文友善許多了」。