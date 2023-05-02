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高空滑索教練「安全扣失靈」墜3層樓身亡　孩童校外教學目睹死狀

▲▼比利時24歲男子德蘭諾伊（Aaron Delannoy）玩高空滑索死亡。（圖／翻攝自Facebook／@AaronDelannoy96）

▲比利時24歲男子是高空滑索專業人士，卻在孩童面前半空墜落死亡。（圖／翻攝自Facebook／@AaronDelannoy96，下同）

記者張寧倢／編譯

比利時西部城市科特賴克（Kortrijk）一名24歲男子，擔任有「死亡之旅」之稱的高空滑索設施教練，4月26日有1400名學生因校外教學前來體驗刺激的滑索，他結束一天課程後也親自滑下30英尺（9.1公尺）高的溜索，結果這一次安全扣裝置失靈，他直接在許多學生的面前從大約3層樓高度墜落摔死。

根據英國鏡報報導，24歲的德蘭諾伊（Aaron Delannoy）平時在茲韋弗海姆（Zwenegem）高空滑索設施擔任教練，從高空鋼纜快速滑下的危險與刺激也讓此設施獲得「死亡之旅」（Death Ride）的別名。事發當天，西弗蘭德省一間寄宿學校的1400名學生來到德蘭諾伊工作的園區進行校外體驗，他監督並教導學生玩完滑索一整天之後，大約在晚間8點也親自遊玩設施。

遺憾的是，德蘭諾伊身上綁的安全裝置因不明原因失效，導致他幾乎在一出發的同時，就從約9公尺高的繩纜上墜落，並在許多現場學生的面前重摔在地，身上多處受傷。園區主管緊急找來醫護人員，但隨後宣布他當場死亡。德蘭諾伊的父母悲痛欲絕地說，「他夢寐以求的工作最終害死了他。」

▲▼比利時24歲男子德蘭諾伊（Aaron Delannoy）玩高空滑索死亡。（圖／翻攝自Facebook／@AaronDelannoy96）

茲韋弗海姆市長表示，雖然園區場地歸屬市政府，但當局並未直接運營活動或設立任何組織，據他所知，這是第一次發生嚴重事故，園區應當局要求已經取消所有刺激遊樂設施。

@hln_be Monitor (24) sterft na val van deathride. #hln #zwevegem #crime #crimetok #viral ♬ News, news, seriousness, tension(1077866) - Lyrebirds music

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