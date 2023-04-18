竹市棒球教練爆殘忍體罰！「打火機狠燙球員」留疤　教育處回應了

▲新竹市一名棒球教練竟用打火機燙球員，殘忍行徑讓家長忍不住出面爆料，該名教練已遭到解雇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹一間知名棒球學校日前爆出，教練以「打火機」燙傷球員脖子、手部、腰等多處作為體罰，宛如古代「炮烙之刑」，行徑相當殘忍。事件曝光後，新竹市政府教育處隨即介入處理，表示將依規函送相關單位，解除該名教練證照，「本市各級學校永不錄用」。

有球員家長向媒體爆料，孩子遭校內棒球隊教練用打火機燙脖子、手部以及腰部等處，燙傷之處也留下疤痕。針對這起事件，新竹市教育處指出，11日經學校通報校安事件，立即詳加調查，已於4月17日由學校召開考核會議解聘該名教練。

教育處亦將此案的決議函報本市各校，該名教練於新竹市各級學校永不錄用，另外，也將依規函送相關單位解除該名教練教練證照。教育處持續追縱該校處理及行政作業，嚴謹督導管控，並適時介入輔導學生，以保護孩子的受教權為第一優先。

社會處收到通報後，立即釐清案件情形，並提供資源予家長評估運用，並同時通知學生居住地之縣市政府社政單位協助提供相關資源。市府重申，對於孩子的保護都以最高標準來看待，相關案例經通報都會立即調查並迅速處置，同時也會督導學校作為，適時輔導學生身心狀態。