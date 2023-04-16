籃球教練綠島騎車違規迴轉　害騎士撞上亡！家屬控：一句道歉都沒

▲清明連假期間，綠島發生一起死亡車禍。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導



有網友在Dcard發文表示，現任UBA男籃李姓教練，在清明連假時在綠島騎車沒打方向燈迴轉，讓後方項姓機車騎士煞車不及撞上送醫不治，台東縣警局(16日)指出，初步分析肇事原因為，李男迴轉未依規定，項男未注意車前狀況導致死亡，後續將李男依過失致死移送偵辦。

網友在Dcard發文表示，李男在綠島騎車沒打方向燈，直接迴轉導致後方項姓機車騎士煞車不及撞上，送醫後腦死。事發後李男一句道歉都沒有，到了病房連句道歉也不肯說出口，去項男告別式時不願意下跪，「他不願意還說為什麼要跪？」

▲有網友在Dcard發文指出，是現任UBA男籃李姓教練沒打方向燈迴轉，讓後方機車騎士煞車不及撞上送醫不治。（圖／記者楊漢聲攝）

項男家屬也在該篇文章下留言，表示李男一句慰問一句道歉都沒有，且雙方都沒戴安全帽，「所以我也了解李先生不會是全責」，但父親因為這樣離開了，只希望李男到告別式能跪下道歉，「他不願意還問我為什麼要，真的讓人無法接受」，項男家屬也說，父親生前經營民宿，認識很多來旅遊的朋友，這件事因為李男的態度鬧得很大。

▲亡者家屬在Dcard發文。（圖／翻攝Dcard）

台東縣警察局台東分局說明，本案發生於4月3日上午11時許，李男沿綠島環島公路行駛，至事故地點欲迴轉時，與同向直行於後方的項姓機車騎士發生碰撞，項男因頭部受創，經後送台東治療仍於4月7日不治，經檢測雙方均無飲酒。初步分析肇事原因，李男迴轉未依規定，項男未注意車前狀況，李男依過失致死移送偵辦。