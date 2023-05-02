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陸五一電影票房破10億　第一名演「殲-20」試飛故事

▲▼陸五一電影票房破10億　第一名演「殲-20」試飛故事。（圖／翻攝微博）

▲《長空之王》票房暫居第一。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸五一連假期間電影票房亮眼，五一檔期的總票房已於5月1日晚間突破10億元人民幣（約44.5億元新台幣），暫居第一的是以解放軍戰機「殲-20」試飛為背景的《長空之王》。

根據《燈塔》數據，截至1日晚間6時，五一檔期排名前3的電影依序為《長空之王》、《人生路不熟》、《這麼多年》。

其中，暫居第一的《長空之王》以解放軍戰機「殲-20」試飛為背景，聚焦空軍試飛員們故事﹔《人生路不熟》是該檔期唯一的喜劇片，以一場自駕探親之旅為背景﹔《這麼多年》則是改編自同名小說的愛情片。

▼《人生路不熟》是檔期唯一喜劇片。（圖／翻攝微博）

▲▼陸五一電影票房破10億　第一名演「殲-20」試飛故事。（圖／翻攝微博）

根據《經濟日報》報導，一二線城市仍是電影消費的主力市場，但隨著基礎設施、商業配套日益完善，中小城市青年逐漸成為消費新勢力，為進一步拉動下沉市場的消費空間，釋放消費潛力，電影票價還需要更加合理。

數據顯示，今年5月1日電影平均票價為42.2元，同比上漲約23.39%。業內人士分析，雖然日常電影票價總體處在合理區間內，但節日期間仍會出現一定漲幅，可能會影響一部分觀眾的觀影熱情。

上海市發行放映協會秘書長金輝指出，行業復甦最重要的是人流、人次的問題，高價票可能得到了短暫利益，但長遠看對行業有損害，「把觀影人次拉上去很重要，所以我們願意把價格降下來，讓更多的觀眾進入影院。

▼陸五一電影票房破10億。（圖／翻攝微博）

▲▼陸五一電影票房破10億　第一名演「殲-20」試飛故事。（圖／翻攝微博）

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