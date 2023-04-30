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大陸 大陸焦點 特派現場

陸客五一連假重回香港　覺得「香港人態度變好了」

▲▼陸客五一連假重回香港　覺得「香港人態度變好了」。（圖／香港01）

▲陸客重回香港，百貨公司外出現排隊人潮。（圖／香港01）

文／香港01

內地（中國大陸）五一黃金周長假今日（29日）開始，中午香港尖沙咀廣東道「名店街」已大排長龍，有近50人等候入店消費。有來自浙江的旅客用了14000元購買名牌手袋，認為價錢與內地（大陸）差不多，「來到了就買個紀念品」。多次來港的天津旅客，通關後首次再來，感覺港人態度變好，除了購物外，亦到了大澳感受舊香港氣氛，「覺得挺特別的，有點舊香港漁村的感覺。」

內地黃金周假期首日，尖沙咀已看到不少拖著行李箱的遊客，「名店街」中午已大排長龍，有近50人等候入店消費，主要為內地客。

來自浙江的王小姐表示，會在香港逗留三日，今日是行程第一日，已買了一個約14000元的「水桶LV袋」做戰利品。認為店員的服務態度很好，與想像中的香港差不多，名牌的價錢與內地差不多，「但來到了就買個紀念品」。

▲▼陸客五一連假重回香港　覺得「香港人態度變好了」。（圖／香港01）

與王小姐相反，來自天津的張生指，今次已是第七次來香港，今日亦是行程的最後一日。他笑言，已對香港沒有什麼新鮮感，只是見放假所以來逛逛，主要是帶小朋友來迪士尼及去大澳，「上海迪士尼已經去過，但香港的還沒有。」

他以往來港多為購物，今次到了在大澳感受舊香港氣氛，「覺得挺特別的，有點舊香港漁村的感覺，自己不太喜歡都市。」他又指，今次是疫情後首次來港，覺得比之前港人對內地人的態度比之前好。

同樣曾來港的廣州陳小姐同樣表示，疫前後港人對內地人的態度比之前好，自己今次在港逗留兩日主要都是購物，剛用了兩萬元買了手袋，之後將到澳門等地方旅遊。她又指，暫時感受不到香港與疫情前有什麼不同，但銅鑼灣那邊之前去的店舖很多都已結業。

記者今早到過「接受預訂旅行團餐參考資料名單」的名單中的新港中心美食廣場，但不見有內地旅行團的蹤影。

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