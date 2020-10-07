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「好好吃飯」成唯一心願！孤單老人1餐當2餐　長期營養不良又憂鬱

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▲▼「一粒麥子基金會」與7-ELEVEN長期合作，為弱勢及獨居老人送餐。（圖／記者林育綾攝）

▲「一粒麥子基金會」與7-ELEVEN長期合作，為弱勢及偏鄉獨居老人送餐。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「好好吃飯」是每個人每天最基本的需求，不過對許多偏鄉、獨居老人來說，卻成了每天唯一的心願！不少長輩礙於居住條件或身體健康限制，備餐相當困難，導致一餐當成兩餐吃，長期營養不良，孤獨也變得憂鬱，因此「一粒麥子基金會」與7-ELEVEN長期合作，過去6年為長輩送出180萬次餐，如今也期望更多民眾在超商以零錢捐付出「一幣之力」支持。

一粒麥子基金會執行長林木泉提到，吃飯是每個人、每一天最基本的事，但有些長輩因為各種因素，無法自行採購食材好好煮一餐，在台灣東部特別明顯，每6人就有一位長者，而每4名長輩有一位是低收入戶，有些居住環境遙遠或身體健康的限制，造成「吃飯」這件基本的事變得很困難，而偏鄉也沒像台北有熊貓外送一叫就來，他們也不會用，這種長期以來三餐進食困難的情況，讓很多長輩營養不足和失衡。

▲▼「一粒麥子基金會」與7-ELEVEN長期合作，為弱勢及獨居老人送餐。（圖／記者林育綾攝）

▲有意幫助偏鄉獨老「好好吃飯」的民眾，即日起至今年底，可到7-ELEVEN門市募款箱捐入零錢。（圖／記者林育綾攝）

例如有些長輩只能靠鄰居接濟，或是自己隨意煮，常常也不夠均衡，還把一餐分成兩餐吃。而一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，目前基金會是送餐方式最多元的單位，過去5年，透過募得的善款支持一粒麥子增設「行動廚房」、「部落廚房」、「家庭廚房」、「送餐保溫車」、「老幼共餐」等服務，7-ELEVEN還透過花東12家門市組成「好鄰居送餐隊」，今年更首度拓展至綠島。

林木泉說，其實基金會3年前有開始到綠島送餐，如今更與7-ELEVEN合作，主要是能滿足食物取得便利的問題。他透露，綠島很多年輕人都到了台灣，留下很多老人獨自生活，在交通移動上也相當不便，這情況在花東也會遇到，一粒麥子希望讓這些弱勢老人至少一天能有一餐熱食，有些人會刻意將餐飯留下分成兩餐吃，若遇到這樣的狀況，基金會也會盡量再補送第2餐。

曾在一粒麥子基金會送餐計畫中受惠67歲的林伯伯表示，他來自台東縣關山鎮，自己年紀大了，行動也不像年輕時那麼方便，曾經有一段時間，因為自己備餐不方便，都吃得很簡單，自從基金會開始送餐，不但解決了吃飯的問題，菜色也有年長者用餐的需要考慮，現在精神與心情都變得更好，林阿伯說，無法「好好吃飯」的老人還有很多，希望這個計畫能幫助更多人。

▲▼「一粒麥子基金會」與7-ELEVEN長期合作，為弱勢及獨居老人送餐。（圖／記者林育綾攝）

▲▼為讓備餐困難的偏鄉長者有充足營養，基金會結合營養師專業提升菜單營養價值。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「一粒麥子基金會」與7-ELEVEN長期合作，為弱勢及獨居老人送餐。（圖／記者林育綾攝）

除了送餐，社工有時候也會陪伴獨居老人吃飯；而為讓備餐困難的偏鄉長者有充足營養，基金會結合營養師專業提升菜單營養價值，計畫在餐食照顧中，增加「營養均衡」的照顧方案，在原有的送餐、共餐服務中，陸續增加乳製品、堅果飲、水果，補充長期缺乏的營養，預期將讓超過45萬人次偏鄉長者受惠。

而與7-ELEVEN合作的「把愛找回來」今年進入第四季公益募款，自10月1日起開跑，有意幫助偏鄉獨老「好好吃飯」的民眾，即日起至今年底，可到7-ELEVEN門市募款箱捐入零錢，也能用ibon捐助，或捐贈OPEN POINT點數做公益。

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