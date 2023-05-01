統測出包！監考老師發錯6特殊生答題卷　測驗中心：不影響考生權益

▲統一入學測驗傳出監考老師發錯答題卷烏龍事件。圖為台科大考場，非事件考場。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

四技二專統一入學測驗昨（4/30）結束一連兩天考試，新北市中和考區傳出在首日（4/29）考國文科時，有2名監考人員在特殊考場發錯6名考生的答題卷，直到鐘聲鈴響收卷才發現，所幸特殊考生人數不多，緊急手動更改准考證號碼後，並未影響學生權益。技專校院入學測驗中心將把2名監考老師疏失提報委員會，最重將永不錄用為監考人員。

技專校院入學測驗中心執行長林尚平證實，在考試第一天下午共同科目國文科考試時，中和考區一處特殊考場有8名特殊生，由2位監考老師負責，卻發錯其中6名考生的答案卷，雖然在預備鈴聲響後，有依標準程序宣讀，提醒考生核對答題卷與准考證號碼是否一致，當下並沒有考生反映有誤，直到鐘響收卷才發現，當下經考區總幹事在場證明，立即核對考生身份，並以人工方式更改為正確的准考證號，強調不會影響學生權益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林尚平說，事發後該區立即撤換2名監考老師，改由預備考場監考人員接續後續考科，同時也會把此疏失提報試務委員會討論，最重懲處是永不錄用。

至於為何2名監考老師只負責8名特殊考生，還會出現發錯答題卷的烏龍事件？林尚平說，可能是特殊考場，2名老師監考壓力相對比較大，但試務工作不容出錯，日後會進一步檢討，明年舉辦考試時會特別加強2名監考人員雙重把關的責任，同時也提醒考生一定要留意預備鈴注意事項說明，避免類似事件再發生。