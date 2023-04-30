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統測落幕！手機違規180件最多　明上午9時公布答案

▲▼統一入學測驗今起一連兩天舉行，考生共計8萬956人，圖為台科大考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲統一入學測驗結束一連兩天考試，考生共計8萬956人，圖為台科大考場。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

為期兩天的技專校院統一入學測驗（統測）今（30日）落幕，根據技專校院入學測驗中心統計，今年共有四技與二技共有8萬956人報考，平均缺考率約5.8%，兩天累計有120名考生確診、啟用53間隔離試場，比去年大幅減少。初步統計無重大違規，一般違規最大宗為「攜帶手機入場」180件。

根據技專校院入學測驗中心統計，本學年度計有考生 8萬956 人（包括四技7萬3981人及二技6975人)，四技各節平均缺考率為5.77%，二技各節平均缺考率為5.88%。

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技專測驗中心表示，四技二專本日通報申請第三類備用試場(篩檢陽性)考生人數，截至今14時為止，共計112人，啟用試場間數49間；二技本日通報申請第三類備用試場(篩檢陽性)之考生人數，截至今14時為止，共計8人，啟用4間隔離試場。

技專測驗中心指出，本次考試全國各地考區考生進場及應試秩序良好，無特殊事故回報，考生違規事件統計至今(30)日 17 時止，違規事件數仍以「攜帶手機入場」為最多，初步回報四技二專及二技約 180 件，其次為「攜帶其他物品入場」約22 件。整體違規件數較去年減少約 83 件。

技專測驗中心提醒，明天（5/1）上午9時公告試題參考答案，5 月 18 日寄發成績單，考生如對成績有疑義，應於5月22日17 時前至本中心網站申請成績複查。另有關四技二專甄選入學、聯合登記分發等招生入學注意事項及成績採計方式，考生可上技專校院招生委員會聯合會網站查詢。

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