　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

統測首日100名考生啟用46間備用試場　違規逾43件「這項最多」

▲▼統一入學測驗今起一連兩天舉行，考生共計8萬956人，圖為台科大考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲統測首日落幕，總計100名考生因篩檢陽性啟用46間備用試場。（圖／記者許敏溶攝，照片人物非篩檢陽性者）

記者許敏溶／台北報導

112學年四技二專暨二技統一入學測驗，今、明（29、30日）兩天在全台登場，第一天考試稍早落幕，根據技專校院入學測驗中心統計，今（29日）下午共同科國文、英文科，缺考率分別為5.09％、5.35％，而今天並無重大違規事項，但仍有43件違規，最大宗為22件攜帶手機入場，另因考生篩檢陽性關係，啟用46間隔離試場容納100名考生。

技專測驗中心表示，今天下午考共同科目國文科及英文科，全國共計33個考區 、67 個分區，應考人數為7萬3981 人，其中國文科缺考人數為3762人，缺考率為5.09％；英文科缺考人數為3959人，缺考率為5.35％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

技專校院入學測驗中心指出，根據各考區回報，今天並無重大違規事項，各區全日進場及試場內秩序良好，但仍有43件違規，包括攜帶手機入場違規22件、攜帶其它物品入場違規5件、未攜帶准考證2件等。

▲▼統一入學測驗今起一連兩天舉行，考生共計8萬956人，圖為台科大考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲統測今起一連兩天舉行，明天進入第二天，圖為台科大考場。（圖／記者許敏溶攝）

此外，為確保所有考生應考權益，技專校院測驗中心在本屆統測提供自主篩檢陽性考生應考，但需安排在第三類備用試場應試，每個分區至少準備3間，截至今天上午11時為止，共計 85人申請46間第三類備用試場；根據傍晚最新統計，共計100人，啟用試場間數 46 間；二技考前網路通報申請第三類備用試場考生人數，截至今天下午 5 時為止，共計6人。

統測明天進入第二天，測驗中心提醒考生，根據防疫規定，明天仍不開放家長陪考，考生得自備口罩自主佩戴入場，全面開放冷氣試場並維持適度通風，自主篩檢陽性考生可應試，但將安排在第三類備用試場應考，且要全程戴口罩，因中重症隔離治療而無法應試者，將另從招生管道進行補救。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
男不舒服以為感冒！「臉色慘白」急衝醫院　醫一照：完全阻塞了
好市多賣「A肝毒莓」只肯退錢！消保會嗆：該賠5倍賠償
前面車牌辨識過了…女騎士急跟車！「迎面自撞」糗摔片曝
桃園嚴重車禍「狂撞6車」！醉駕駛酒測值曝光
好市多「8產品」恐被毒莓污染！專家示警：建議送檢
「特斯拉天坑」成地雷　竹北人不敢靠近：開車必繞開

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

統測首日100名考生啟用46間備用試場　違規逾43件「這項最多」

賣「A肝莓果」卻只肯退錢　消保會嗆好市多：該賠5倍賠償

前面車牌辨識過了…女騎士急跟車！結果「迎面自撞」糗摔片曝

鋒面進逼家門口「1地大雨特報」　晚間變天！灌春雨熱區出爐

大甲媽鑾轎頂金光閃閃...全台最強大哥敬獻36兩　驚人價格曝光

人才斷層成國安問題！頂大校長提雙策略「提供獎學金＋工作」

台中一中園遊會文宣「烯環鈉」歧視原住民　學生急改文宣

臉書曬小孩畫作沒經同意⋯媽「付和解金+道歉信」被網讚：受教了

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚「哭到大家都驚了」原因曝

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話讓他上了一課！一票力挺

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

萌弟展現精湛停車技術　熟練換擋＋專注調角度

統測首日100名考生啟用46間備用試場　違規逾43件「這項最多」

賣「A肝莓果」卻只肯退錢　消保會嗆好市多：該賠5倍賠償

前面車牌辨識過了…女騎士急跟車！結果「迎面自撞」糗摔片曝

鋒面進逼家門口「1地大雨特報」　晚間變天！灌春雨熱區出爐

大甲媽鑾轎頂金光閃閃...全台最強大哥敬獻36兩　驚人價格曝光

人才斷層成國安問題！頂大校長提雙策略「提供獎學金＋工作」

台中一中園遊會文宣「烯環鈉」歧視原住民　學生急改文宣

臉書曬小孩畫作沒經同意⋯媽「付和解金+道歉信」被網讚：受教了

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚「哭到大家都驚了」原因曝

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話讓他上了一課！一票力挺

周思齊打破隊史最老開轟紀錄　兄弟6比2領先味全

55年來免費租借婚禮場地！他93歲高齡病逝　曾造福1萬4千對夫妻

高雄信賴之友會成立　賴清德提4任務：大家都是台灣隊並肩作戰

好市多賣「A肝毒莓」消費者恐吞下肚！台南市衛生局出手了

MSI打造美學風格空間　炫彩玻璃展館大秀商務及創作筆電新品吸睛

男不舒服以為感冒！「臉色慘白」太太急衝醫院　醫一照：完全阻塞了

朴信惠產後還是女神！波浪長髮首亮相　隔10年合體《繼承者》他

勞工親子同慶五一　勞動節登山紓壓享健康

張麗善率團參訪大馬　觀摩重要建築...盼吸取經驗改造雲林

王令麟出席世界獸醫師大會　攜手東森寵物、慈愛生技關注寵物醫療

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

台北大學女學生校園「脫衣上空」！校方震驚「不懲處」原因曝

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

春季最後鋒面攪亂五一連假！雨炸3地　首波梅雨下周末灌水

快訊／校園脫光裸身！　北大女學生正面回應了

女除完毛冒毛囊炎！醫嘆：少做這步

追蹤數是企鵝妹4倍！南韓更大咖女神來台

老外桃機找約砲！正妹等登機「被強吻」嚇哭

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

外送員取餐要付停車費！賣場回覆惹怨

不信邪看Netflix鬼片　妹子半夜遇1事嚇瘋

澳籍交換生「超級老鼠藥中毒」　北醫曝病況

女肛門發炎！竟是3公分魚刺插屁眼

更多熱門

相關新聞

統測首日！85考生篩檢陽性「申請備用試場」　首節缺考率4.79%

統測首日！85考生篩檢陽性「申請備用試場」　首節缺考率4.79%

112學年四技二專暨二技統一入學測驗，今、明（29、30日）兩天在全台登場，共8萬餘人報名，技專校院入學測驗中心指出，今天上午第一節應考人數為1萬8763人，缺考898 人，缺考率為4.79％，配合疫情政策，每分區至少備用3間第3類備用試場，讓篩檢陽性考生應考，截至今天上午11時為止，共計 85人申請46間第三類備用試場。

8萬人統測今登場！最後提醒看這　篩檢陽性到備用試場「不開放陪考」

8萬人統測今登場！最後提醒看這　篩檢陽性到備用試場「不開放陪考」

8萬人報考統測本周六看考場！篩檢陽性到備用試場「不開放陪考」

8萬人報考統測本周六看考場！篩檢陽性到備用試場「不開放陪考」

8萬人報考統測月底登場！自主篩檢陽性可應試「考生要全程戴口罩」

8萬人報考統測月底登場！自主篩檢陽性可應試「考生要全程戴口罩」

0+n上路首日！今本土+5411「大降15%」

0+n上路首日！今本土+5411「大降15%」

關鍵字：

統測快篩陽第三類備用試場技專校院測驗中心

讀者迴響

熱門新聞

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

保時捷GT4違停！阿伯放大絕反擊　車主秒吃鱉

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

田冒出濕濕豬　身分竟是三級神獸

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

「一卡通Money」領錢要收費！5／1起　逾10家金融機構入列

又是「最猛凶宅」！29歲女墜隔壁工地死亡

更多

最夯影音

更多
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛
許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面