統測首日100名考生啟用46間備用試場　違規逾43件「這項最多」

▲統測首日落幕，總計100名考生因篩檢陽性啟用46間備用試場。（圖／記者許敏溶攝，照片人物非篩檢陽性者）

記者許敏溶／台北報導

112學年四技二專暨二技統一入學測驗，今、明（29、30日）兩天在全台登場，第一天考試稍早落幕，根據技專校院入學測驗中心統計，今（29日）下午共同科國文、英文科，缺考率分別為5.09％、5.35％，而今天並無重大違規事項，但仍有43件違規，最大宗為22件攜帶手機入場，另因考生篩檢陽性關係，啟用46間隔離試場容納100名考生。

技專測驗中心表示，今天下午考共同科目國文科及英文科，全國共計33個考區 、67 個分區，應考人數為7萬3981 人，其中國文科缺考人數為3762人，缺考率為5.09％；英文科缺考人數為3959人，缺考率為5.35％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

技專校院入學測驗中心指出，根據各考區回報，今天並無重大違規事項，各區全日進場及試場內秩序良好，但仍有43件違規，包括攜帶手機入場違規22件、攜帶其它物品入場違規5件、未攜帶准考證2件等。

▲統測今起一連兩天舉行，明天進入第二天，圖為台科大考場。（圖／記者許敏溶攝）

此外，為確保所有考生應考權益，技專校院測驗中心在本屆統測提供自主篩檢陽性考生應考，但需安排在第三類備用試場應試，每個分區至少準備3間，截至今天上午11時為止，共計 85人申請46間第三類備用試場；根據傍晚最新統計，共計100人，啟用試場間數 46 間；二技考前網路通報申請第三類備用試場考生人數，截至今天下午 5 時為止，共計6人。

統測明天進入第二天，測驗中心提醒考生，根據防疫規定，明天仍不開放家長陪考，考生得自備口罩自主佩戴入場，全面開放冷氣試場並維持適度通風，自主篩檢陽性考生可應試，但將安排在第三類備用試場應考，且要全程戴口罩，因中重症隔離治療而無法應試者，將另從招生管道進行補救。