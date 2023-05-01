桃議長姪選立委爆酒駕！今又被認定「論文抄襲」　碩士學位遭撤銷

▲桃園市長張善政競選期間的青年發言人之一邱繼泰，今年2月宣布參選桃園市第6選區立委。（圖／記者楊淑媛攝）

記者閔文昱／綜合報導

桃園市議長邱奕勝姪子、市長張善政競選團隊青年發言人之一的邱繼泰，日前宣布爭取國民黨提名，參選「桃園市第六選舉區立法委員」，卻被爆料有酒駕紀錄，而如今更傳出碩士論文遭台北市立大學認定抄襲，碩士學位遭到撤銷。

邱繼泰今年2月被媒體人黃揚明爆料曾涉酒駕，酒駕值更高達0.76、創下政壇之最，邱當時也在臉書道歉，並自承有2次酒駕紀錄。但一波未平一波又起，邱繼泰又被另一媒體人朱凱翔爆出論文涉嫌抄襲，朱凱翔貼出邱繼泰論文，發現邱明明口試日期在2019年，但論文從題目、摘要到參考文獻，竟都與另一名於2016年口試的研究生雷同。

對此，黃揚明今（1日）在臉書貼出台北市立大學公告表示，邱繼泰被爆碩士論文抄襲後，今日台北市立大學已公告，將其碩士學位撤銷。他也開酸，國民黨要在本人（黃揚明）家鄉提名一個有學倫問題的參選人，相信民進黨及現任立委趙正宇都非常樂見，「邱繼泰前陣子還透過媒體專訪釋放他的碩士論文比對後重複率僅7％的風向，但很抱歉，你的母校不吃你這套。要參選，請先好好戰清白吧！」

根據台北市立大學公告內容顯示，「體育學院運動器材科技研究所邱繼泰，撤銷碩士學位及註銷畢業證書」。

▼台北市立大學發布公告。（圖／翻攝自北市大註冊組官網）