宣布參選桃園立委遭爆「曾酒駕」　邱奕勝姪子公開認錯致歉

▲邱奕勝姪子邱繼泰宣布參選桃園立委，遭爆料「曾酒駕」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議長邱奕勝姪子、市長張善政競選團隊青年發言人之一的邱繼泰，甫於17日宣布爭取國民黨提名，參選桃園市第六選區立委，今日卻被媒體人在臉書爆料邱繼泰曾於2016年酒駕，引發關注。邱繼泰於臉書坦承錯誤，並向社會大眾致歉，爆料的知名媒體人也於臉書回應「面對自己，才能面對選民」。邱則留言「謝謝您的指正，我會虛心接受，勇於認錯」。

▲邱繼泰臉書認錯致歉。（圖／擷取自邱繼泰臉書）

邱繼泰今日於臉書，PO出其180度鞠躬的照片，先向社會大眾，還有所有支持他的市民朋友表達深深的歉意。邱說：酒後駕車就是不對，不對就是不對，我無從為自己學生時代犯的錯誤行為辯駁。年輕氣盛、年少無知都不是藉口，無時無刻痛定思痛，近年投入地方事務、傾聽民意，也告誡周遭的朋友們自己的親身經歷，更深刻地體會到鄉親對於酒駕的深惡痛絕，每每看到因酒駕造成的各種傷害，更是深感羞愧、懊悔不已！

邱繼泰說，他決定出馬參選公職，就是秉持「承擔」的精神，「承擔」也包括承擔所有過去自己的所作所為，以及外界的所有褒貶。對於酒駕肇事的過往，他不會迴避、不會辯解，只會花更多時間研究酒駕防制，如果有機會進入國會服務，只要酒駕防治基金會有任何需要的地方，他願意擔任終身酒駕防制宣導義務工作者，誓戮力推動酒駕防治的法案，杜絕酒駕的悲劇再次上演，也謝謝爆料的資深媒體人給他機會向社會大眾說明及致歉。

邱繼泰因曾酒駕被爆料而於臉書Po文致歉，網友紛紛留言：「加油，勇敢面對」、「勇於認錯，堅定支持繼泰」、「誰沒年輕過，是人都會有犯錯的時候」。