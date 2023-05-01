「種電」致台南虱目魚產量銳減成空塭　藍軍批陷農漁困絕境

▲台南市議會1日進行農漁產銷專案報告，市議會國民黨團怒批，農漁產業在民進黨完全執政下一步步走向絕境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會1日進行農漁產銷專案報告，市議會國民黨團怒批，農漁產業在民進黨完全執政下一步步走向絕境，農地種電、魚塭種電，養殖龍膽石斑和虱目魚的魚塭，沒有日照缺乏水空氣日光的光合作用，不是長不大就是死亡，魚塭成空塭。

國民黨團書記長蔡育輝指出，台灣人要有志氣，一定要提升農漁產品，不要用農藥重產銷履歷，高品質的農漁產品就不怕外銷檢驗不合格問題，若真的外銷碰壁，執政的中央政府就要用超收的稅收，直接收購滯銷的農漁產品；另外，媒體跟他反映，台南市去買外縣市的水果行銷搶版面，希望只是誤傳，請市府不要砸自己招牌，前陣子有議員請他幫農友，鳳梨滯銷，因此他特別買很多送人，結果農業局澄清沒滯銷，民代最能反映基層，希望落差不要這麼大。

尤榮智說，原台南縣是農業縣農產品品種多，以鳳梨為例，1分地種3500株，成本每株10元以上，但1百株有30％屬次級品，都賣加工廠1斤4到5元，台南1年鳳梨產量約5萬9千多噸，外銷約佔6百噸，學校班班吃鳳梨約1百噸，各區農會現在是消費7百元送2顆鳳梨，如果種植鳳梨不敷成本，農業局應輔導整合農友種植面積和行銷通路，價格高種植意願才提高。

林美燕說，台灣農漁產品之豐碩，讓國際看到台灣，目前芒果將逐漸成熟進入盛產期，因芒果產量占全台50％，芒果文旦和鳳梨種植的地點都不一樣，芒果種在山坡地，今年春雨沒報到水庫水位一直下降，以前曾發生果農用水庫的水灌溉芒果樹，現在民生用水都不足，希望農業局能提醒果農不要抽水庫的來種植。

蔡宗豪不解指出，2023年今年專案報告，不斷提及2020年大陸禁台灣農漁產品，民進黨執政後敵視大陸的種種作為，為何還期望大陸會買台灣農漁產品，學學韓國，南韓會寄望北韓買南韓的農漁產品嗎？今年鳳梨外銷日本六百公噸，去年外銷日本時發生檢驗不合格問題，有32.8％的鳳梨過不了關，3顆就有1顆因為日本用溴化甲烷消毒，產生質變縮短鳳梨保存期限，間接影響貿易商的銷售成績，請農業局輔導外銷農友做好配套措施。

方一峰說，稻米，政府的計畫收購26.3元1公斤可以收2千公斤，因為萬物齊漲，稻米產量也提高，政府收購量不到一半，剩下的都靠大型中盤商來收購，好多農友跟他反映，大北門地區收購價格比其他地區低，少個1、20元就差很多，農民辛苦種稻收入卻不如人心難免不平，請農業局注意提防以免中盤商壟斷。

許至椿說，台灣水果加工品多樣又深受消費者青睞，農業局應多補助輔導，台南魚塭1萬4千公頃左右，養殖虱目魚、台灣鯛、龍膽石斑，目前一部分魚電共生，影響鹹水養殖需要日照的虱目魚和龍膽石斑非常大，於需要水需要空氣和日照才能產生光合作用，所以魚塭種電下去這個魚塭就失去養殖功能，靠水車靠流水魚絕長不大，以後會發生糧食危機。

林燕祝，開專案報告就是請農業局，掌握各種農特產品面臨的生產和銷售問題，尤其是外銷，台灣鳳梨外銷日本常碰到檢驗不合格問題，去年是鳳梨薰蒸褐心問題，也就是鳳梨剖開，中心呈現褐色，2023年2月舊事重演，是消毒過頭嗎？貿易商說日本需求量不大，當地已低價促銷，日本都檢驗不合格，大陸有怎會過關，農業局應請農改場等專業單位好好協助農友，能產銷平衡並生產高品質的農漁產品順利外銷。