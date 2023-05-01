台南親子嘉年華回來了！　 5／27與YOYO家族唱跳登場

▲受到熱烈好評的「台南市親子嘉年華」，5月27日再度歡樂登場！台南市長黃偉哲出席活動宣傳記者會歡迎全國各地的親子來永華市政中心西側廣場同樂。〔記者林云南市報導〕

記者林悅／台南報導



受到熱烈好評的「台南市親子嘉年華」，5月27日再度歡樂登場！台南市長黃偉哲1日出席活動宣傳記者會，宣布今年嘉年華將由東森YOYO家族16位哥哥姐姐及8組卡通大明星輪番動感唱跳，還有親子闖關攤位和豐富獎品，歡迎全國各地的親子，27日一起來永華市政中心西側廣場同樂。





黃偉哲市長表示，台南市親子嘉年華今年邁入第三屆，是台南重要的親子盛會，第一屆在溪南、第二屆在溪北，第三屆再度回到溪南，就是希望可以讓台南各區，還有全國各地的朋友，都可以享受到歡樂的親子嘉年華，共度歡樂週末時光。



黃偉哲說，台南市政府致力推動友善的親子遊憩空間，打造新遊具、特色公園及各種親子活動，希望讓大小朋友一起歡笑成長。今年親子嘉年華將有YOYO家族16位哥哥姐姐接力帶來精彩演出。黃偉哲也熱情邀請哥哥姐姐及大小朋友，參加完活動之後可以到各地享受台南的美食與風光，讓大人也盡興。





宣傳記者會邀請到高人氣的香蕉哥哥、KIWI姐姐及逗趣的「屁屁偵探」登台，與在地幼兒園的可愛小朋友帶來精彩演出，讓人加倍期待親子嘉年華的精彩節目。市議員沈震東也到場共襄盛舉。





教育局表示，2023台南市親子嘉年華將於5月27日（星期六）上午10時到下午4時，在永華市政中心西側廣場熱鬧登場，除了有YOYO家族豪華陣容帶來歡樂唱跳表演，還有親子趣味闖關、有獎徵答等活動，打造專屬於親子遊玩戶外活動空間，歡迎市民朋友與全台各地好朋友一起來同樂。