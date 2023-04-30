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51連假為殘屋修繕　台南做工行善團傳遞關懷與溫暖

▲台南市做工行善團，30日出勤攜手協助為弱勢家庭修繕房屋，傳遞了濃濃的關懷和溫暖，更展現了台南市勞工局和做工行善團共同落實行動的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市做工行善團，30日出勤攜手協助為弱勢家庭修繕房屋，傳遞了濃濃的關懷和溫暖，更展現了台南市勞工局和做工行善團共同落實行動的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局積極實踐市長黃偉哲的理念，結合做工行善團致力於打造「希望家園」，做工行善團志工熱心公益，每年都有多名志工當選模範勞工，30日出勤的志工有榮獲全國模範勞工的台南市電氣業職業工會郭秋風，及榮獲台南市模範勞工的台南市木工業職業工會王朝彬。

▲台南市做工行善團，30日出勤攜手協助為弱勢家庭修繕房屋，傳遞了濃濃的關懷和溫暖，更展現了台南市勞工局和做工行善團共同落實行動的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，30日出勤攜手協助為弱勢家庭修繕房屋，傳遞了濃濃的關懷和溫暖，更展現了台南市勞工局和做工行善團共同落實行動的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，30日出勤攜手協助為弱勢家庭修繕房屋，傳遞了濃濃的關懷和溫暖，更展現了台南市勞工局和做工行善團共同落實行動的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

兩位傑出勞工一起出動奉獻愛心，攜手協助為弱勢家庭修繕房屋，傳遞了濃濃的關懷和溫暖，更展現了台南市勞工局和做工行善團共同落實行動的決心。

▲台南市做工行善團，30日出勤攜手協助為弱勢家庭修繕房屋，傳遞了濃濃的關懷和溫暖，更展現了台南市勞工局和做工行善團共同落實行動的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，30日出勤攜手協助為弱勢家庭修繕房屋，傳遞了濃濃的關懷和溫暖，更展現了台南市勞工局和做工行善團共同落實行動的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

將軍區66歲獨居長者，房子沒有屋頂可以遮風避雨，生活非常艱困，當勞工局接獲通報後，啟動了修繕服務，勞工局團隊及做工行善團經過精心的規劃和溝通，並於三月開始由各修繕工會志工接力施工，今天由電氣工會及油漆工會進行最後的燈具、廚具、衛浴安裝及浴室牆壁粉刷美化，通過各個工會志工積極的參與及努力，將軍區房屋修繕項目終於完成，獨居老人的住宅變得更加整潔舒適，並且增加了安全性。

▲台南市做工行善團，30日出勤攜手協助為弱勢家庭修繕房屋，傳遞了濃濃的關懷和溫暖，更展現了台南市勞工局和做工行善團共同落實行動的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案是做工行善團完成的第209戶，30日完工不但為獨居長者提供了二手家具，大台南總工會也送涼被給長者，在修繕完工之際，房屋上也精心噴製了「有情有疼心ㄟ厝」的圖樣，象徵著對老人的關愛與照顧。獨居長者表示，感謝勞工局做工行善團的幫助和關懷，讓他的居住環境得到了極大的改善，讓他更加安心和滿足。

▲台南市做工行善團，30日出勤攜手協助為弱勢家庭修繕房屋，傳遞了濃濃的關懷和溫暖，更展現了台南市勞工局和做工行善團共同落實行動的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，30日出勤攜手協助為弱勢家庭修繕房屋，傳遞了濃濃的關懷和溫暖，更展現了台南市勞工局和做工行善團共同落實行動的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲區三慶里洪女士所居住房屋，於2023年農曆過年時發生火災，目前全家窩在偏廳尚可居住的小房間生活，其餘部分均已燒毀無法居住。勞工局「做工行善團」修繕志工團隊近日已完成屋頂屋瓦拆除清運、屋頂鐵厝鋼板安裝、電氣工會電線、開關等配置，泥水工會牆壁地面粉刷填補美化工程，今日由木工工會進行天花板輕鋼架安裝、浴室天花板塑膠板施工。陸續還有正懿公司拉門安裝、鋁製、電氣、油漆等修繕志工接力完工。

▲台南市做工行善團，30日出勤攜手協助為弱勢家庭修繕房屋，傳遞了濃濃的關懷和溫暖，更展現了台南市勞工局和做工行善團共同落實行動的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化區「陽光真愛青少年關懷協會」長期為當地弱勢兒童、青少年進行照顧服務，以減輕弱勢家庭的負擔及輔導孩童的教育學習問題。協會之前的服務據點即是由勞工局修繕團隊協助建置的圓夢基地，歷經6年使用後，於2022搬遷至目前的新據點，仍由勞工局做工行善團協助修繕建置，給孩子們更合適的空間。做工行善團愛心持續綿延不斷，此次因應更完善的空間規劃使用，愛心團隊再度進駐施作，以提供協會老師、志工孩子們更優質的學習環境。29日已由木工志工進場進行牆壁拆除擴寬、隔間C型鋼裝設，電氣志工完成電線配置、插座、燈具施工，使整個環境空間更具充分利用。接下來將由油漆志工接棒，進行牆壁油漆粉刷美化施工，帶來煥然一新的氛圍，更顯溫馨。

▲台南市做工行善團，30日出勤攜手協助為弱勢家庭修繕房屋，傳遞了濃濃的關懷和溫暖，更展現了台南市勞工局和做工行善團共同落實行動的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，30日出勤攜手協助為弱勢家庭修繕房屋，傳遞了濃濃的關懷和溫暖，更展現了台南市勞工局和做工行善團共同落實行動的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，30日出勤攜手協助為弱勢家庭修繕房屋，傳遞了濃濃的關懷和溫暖，更展現了台南市勞工局和做工行善團共同落實行動的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，30日出勤攜手協助為弱勢家庭修繕房屋，傳遞了濃濃的關懷和溫暖，更展現了台南市勞工局和做工行善團共同落實行動的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，「做工行善團」的志工都有一顆柔暖的愛心，且個個都是能工巧匠，本周假日志工除了大台南總工會張松茂監事、林文一監事與陳家蓁賢伉儷，還有木工、電氣、油漆工會、餐飲工會及勞工志願服務協會家庭志工，其中夫妻檔有田政仕及黃麗娜、蔡崇安及蔡玉貞、邱重欽及吳鳳娥、吳宏興及劉秀英、梁志男理事長及林佳香、郭國仁理事長及錢畇方，手足檔則有吳幸暾及吳幸穎、李建達及李美芬，另外還有一組家庭志工組合，先生陳文加、太太蔡桂芳及兒子陳盟吉，台南市餐飲業產業工會志工也特別準備美味佳餚送餐慰勞志工，學甲區慶安宮也特別提供場地給志工們用餐，勞工局和修繕志工們共同努力，關注弱勢家庭的生活需求，讓弱勢個案有個能安心居住的環境，一起落實市長「希望家園」的理念。

▲台南市做工行善團，30日出勤攜手協助為弱勢家庭修繕房屋，傳遞了濃濃的關懷和溫暖，更展現了台南市勞工局和做工行善團共同落實行動的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，30日出勤攜手協助為弱勢家庭修繕房屋，傳遞了濃濃的關懷和溫暖，更展現了台南市勞工局和做工行善團共同落實行動的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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