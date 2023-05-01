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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍東部戰區直升機「突防考核」　30公尺高貼海飛行規避敵雷達

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區第71集團軍4月30日釋出近日最新演訓畫面，陸軍某陸航旅一批30歲左右的飛行員進行首次「超低空」編隊突防考核。據了解，這次突防考核主要考驗這批年輕飛行員在3小時的飛行過程中，全程保持距海面30公尺高的低空飛行能力，藉此適應戰場上躲避敵軍雷達偵測。

▲解放軍第71集團軍陸航部隊進行低空突防考核。（圖／翻攝央視）

▲解放軍第71集團軍陸航部隊進行低空突防考核。（圖／翻攝央視，下同）

《央視》報導，除了掠海飛行和精準射擊等戰術課目外，此次飛行考核還包含多項搶險救災課目，大型直升機要在海上完成吊桶取水，並在規定點位完成投送。

▲解放軍第71集團軍陸航部隊進行低空突防考核。（圖／翻攝央視）

從解放軍釋出的影片可以發現，參與考核的直升機約十餘架，在低空飛行時，機隊採取3架或4架的方式編隊飛行，並且在接近海面上假想敵時，採用火箭彈攻擊目標。

▲解放軍第71集團軍陸航部隊進行低空突防考核。（圖／翻攝央視）

參加演訓的飛行員張杰指出，精準射擊對飛行員的穩定駕駛等方面要求極高，既要準確判斷艙外風向、風速等氣象條件，還要把握好攻擊時機和攻擊時的高度、速度，是眼力，體力和腦力的多重考驗。

飛行員王寧則表示，在未來戰場上，飛行員飛行的高度越低，就越不容易被敵人的雷達偵察，「為了打贏這個目標，必須把高度將到極限，才能在未來戰場上，突破敵人的重重防線，實現近距離火力打擊。」


 

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